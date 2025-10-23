Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Pressekonferenz in Brüssel China eine Unterstützung von Russland vorgeworfen.
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Pressekonferenz in Brüssel China eine Unterstützung von Russland vorgeworfen.
Welt
Selenskyj: China ist nicht an ukrainischem Sieg interessiert
Beim EU-Gipfel in Brüssel wirbt der ukrainische Staatschef Selenskyj für mehr Unterstützung für sein von Russland angegriffenes Land. Gleichzeitig macht er einem asiatischen Riesen schwere Vorwürfe.

Brüssel.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat China erneut Hilfe für Kriegsgegner Russland vorgeworfen. "China hilft uns nicht und ist nicht an unserem Sieg interessiert", sagte der Ukrainer auf einer Pressekonferenz beim EU-Gipfel in Brüssel. Peking habe auch kein Interesse an einer Niederlage oder einer Schwächung von Russland. "Deswegen helfen sie Russland", unterstrich er. Trotz mehrerer Telefongespräche gebe es auch keinen permanenten Dialog mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Wenngleich Peking auch zugesichert habe, keine Waffen an Moskau zu liefern.

Die Ukraine ist ähnlich wie Russland abhängig von chinesischen Lieferungen von Einzelteilen für den Bau von kriegswichtigen Drohnen. Das osteuropäische Land wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. China positioniert sich offiziell als neutral und beteiligt sich bisher auch nicht an westlichen Sanktionen gegen seinen Nachbarstaat. (dpa)

