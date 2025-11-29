Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow ist der neue Verhandlungsführer für die Gespräche über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges. (Archivbild)
Der Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow ist der neue Verhandlungsführer für die Gespräche über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges. (Archivbild) Bild: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa
Welt
Selenskyj schickt Verhandlungsteam mit Umjerow in die USA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Rücktritt seines Bürochefs Jermak hat der ukrainische Präsident Selenskyj einen neuen Verhandlungsführer für die Beendigung des Krieges bestimmt. Die Gespräche laufen in den USA.

Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sein Verhandlungsteam in die USA zu Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskrieges entsandt. Das Team mit Delegationsleiter Rustem Umjerow solle am Abend amerikanischer Zeit in den USA ankommen, sagte er in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Selenskyj erklärte, "es ist durchaus realistisch, in den nächsten Tagen die Schritte zu finalisieren, um zu bestimmen, wie der Krieg würdig beendet werden kann". Es müssten rasch und substanziell die notwendigen Schritte ausgearbeitet werden.

Dazu habe er dem Team die Richtlinien mitgegeben, um gemäß der ukrainischen Prioritäten verhandeln zu lassen, sagte Selenskyj. Er ernannte nach dem Rücktritt seines Bürochefs Andrij Jermak per Dekret Umjerow, den Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine und Ex-Verteidigungsminister, zum neuen Verhandlungsführer.

"Die Ukraine arbeitet weiterhin auf möglichst konstruktive Weise mit den Vereinigten Staaten zusammen", teilte Selenskyj weiter mit. Es gehe um einen würdigen Frieden. Er hatte einen 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump bei Verhandlungen in Genf mit europäischen und amerikanischen Vertretern überarbeiten lassen. In den USA geht es um noch strittige Punkte.

Wer für die USA an dem Treffen teilnehmen soll 

Für die US-Seite sollen laut übereinstimmenden Medienberichten Außenminister Marco Rubio, Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner an dem Treffen mit der ukrainischen Delegation teilnehmen. Dieses finde an diesem Sonntag in Florida statt, berichteten die Sender ABC News und CBS News jeweils unter Berufung auf einen hochrangigen US-Regierungsbeamten.

Für die Ukraine hatte zunächst Jermak als Selenskyjs rechte Hand Verhandlungen geführt; er trat allerdings am Freitag zurück, nachdem Korruptionsermittler seine Wohnräume durchsucht hatten. Selenskyj hatte deshalb die Verhandlungsdelegation per Dekret neu gefasst. Auch Umjerows Name fiel schon im Zusammenhang mit den Korruptionsermittlungen, er wies aber jede Beteiligung zurück.

Umjerow führte schon Verhandlungen mit russischer Seite

Umjerow teilte mit, dass er in den USA um die nächsten Schritte für einen gerechten und dauerhaften Frieden ringen wolle. Er hatte in diesem Jahr auch schon mehrfach mit russischen Vertretern in Istanbul verhandelt, Ergebnisse waren unter anderem Austausche von Gefangenen und getöteten Soldaten. Er soll später erneut Gespräche mit der russischen Seite führen.

Der bisherige Verhandlungsführer Jermak hatte die von Russland als Bedingung für einen Frieden geforderten Gebietsabtretungen im Donbass zurückgewiesen. Russland verlangt den Rückzug der ukrainischen Truppen aus den Teilen der Gebiete Donezk und Luhansk, die es bisher nicht kontrolliert. Zudem nennt Russland eine Vielzahl weiterer Forderungen, darunter ein Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Betritt. 

In der ersten Wochenhälfte werden dann US-Vertreter zu Verhandlungen in Moskau erwartet. Kremlchef Wladimir Putin hatte sich bereit gezeigt zu Friedensgesprächen. Eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand ist aber bisher nicht in Sicht. (dpa)

