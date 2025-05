Selenskyj: Treffen mit "Koalition der Willigen" am Samstag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem Treffen der "Koalition der Willigen" in der Ukraine. Wer reist in die Hauptstadt des Kriegslandes?

Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für diesen Samstag ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Kiew angekündigt. Erwartet würde in der ukrainischen Hauptstadt die Führer der Koalition, sagte der Staatschef bei einer Videokonferenz am Freitag. Das Treffen sei wichtig für die Sicherheitsarchitektur in Europa, und Europa werde ebenfalls davon profitieren. Wer genau in die Ukraine reisen soll, sagte Selenskyj nicht.