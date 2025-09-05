Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild) Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild) Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Welt
Sohn: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schwer krank
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Wo genau? Das wisse niemand, sagt ihr Sohn. Er spricht von einer schweren Herzerkrankung der früheren Freiheitsikone.

Naypyidaw.

Große Sorge um den Gesundheitszustand von Aung San Suu Kyi: Die 80 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin leidet nach Angaben ihres Sohnes Kim Aris unter "sich verschlimmernden Herzkomplikationen". Der 48-Jährige betonte in einem auf Facebook verbreiteten Video, die in Haft sitzende frühere Freiheitsikone habe darum gebeten, von einem Kardiologen behandelt zu werden. "Aber niemand weiß, wo sie festgehalten wird und ob sich jemand um sie kümmert."

Das Vorgehen des Militärs sei "grausam, lebensbedrohlich und inakzeptabel", sagte Aris. "Sie muss freigelassen werden, so wie alle politischen Gefangenen in Birma."

Kaum Informationen zu ihrem Zustand

Die damalige De-Facto-Regierungschefin Suu Kyi war bei dem Putsch vor viereinhalb Jahren von der Junta entmachtet und festgenommen worden. Wegen angeblicher Vergehen wurde sie auf Druck der Generäle zu langjähriger Haft verurteilt. Wo sie festgehalten wird, ist unklar. 

Auch dringen nur sporadisch Details zu ihrem Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit. Unter anderem war von Zahnfleischproblemen die Rede, die es ihr teilweise unmöglich machen sollen, normal zu essen. Ihren Bitten nach ärztlicher Versorgung soll die Junta Berichten zufolge nur unzureichend nachgekommen sein.

Ein Bild aus besseren Tagen: Aung San Suu Kyi 2011 zusammen mit ihrem Sohn Kim Aris. (Archivbild)
Ein Bild aus besseren Tagen: Aung San Suu Kyi 2011 zusammen mit ihrem Sohn Kim Aris. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Ein Bild aus besseren Tagen: Aung San Suu Kyi 2011 zusammen mit ihrem Sohn Kim Aris. (Archivbild)
Ein Bild aus besseren Tagen: Aung San Suu Kyi 2011 zusammen mit ihrem Sohn Kim Aris. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa

Suu Kyi setzte sich in den 1980er Jahren für einen gewaltlosen Demokratisierungsprozess ein und wurde deshalb damals bereits 15 Jahre unter Hausarrest gestellt. 1991 erhielt sie für ihren Einsatz gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit den Friedensnobelpreis. International war die Politikerin aber schon länger umstritten - vor allem wegen der staatlichen Diskriminierung der Rohingya und ihres Schweigens zur Gewalt gegen die muslimische Minderheit. Beim eigenen Volk ist Suu Kyi hingegen nach wie vor beliebt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
3 min.
Ex-Präsident Bolsonaro in Brasilien vor historischem Urteil
In Brasilien hat das Oberste Gericht mit der Urteilsfindung gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro begonnen. (Archivbild)
Putschvorwurf und mögliche jahrzehntelange Haftstrafe: In Brasilien beginnt mit der Urteilsfindung gegen Ex-Präsident Bolsonaro die letzte Phase des historischen Prozesses.
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
05.09.2025
6 min.
Israel gerät wegen Gaza-Kriegs zunehmend unter Druck
Der Krieg im Gazastreifen dauert seit fast zwei Jahren an. (Archivbild)
Israels Armee treibt die Vorbereitungen zur Einnahme der Stadt Gaza voran. Zugleich gerät die politische Führung zunehmend unter Druck, ein Abkommen zur Beendigung des Krieges einzugehen.
Mehr Artikel