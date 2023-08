Spanien: Abstimmung über neue Regierung erst Ende September

Bei der schwierigen Regierungsbildung in Spanien hat der König einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten benannt. Das entscheidende Wort wird aber das Unterhaus sprechen - doch das dauert noch.

Madrid.

Das Unterhaus des spanischen Parlaments wird erst am 26. und am 27. September über die Kandidatur des bisherigen konservativen Oppositionsführers Alberto Núñez Feijóo für das Amt des Ministerpräsidenten debattieren und abstimmen. Das teilte Unterhaus-Präsidentin Francina Armengol am Mittwoch in der Kammer, dem Congreso de los Diputados, mit. Damit werde Feijóo von der Volkspartei PP genug Zeit für Verhandlungen mit anderen Parteien haben, erklärte Armengol. In Spanien war ein früherer Termin erwartet worden.