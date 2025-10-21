Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Russlands Außenminister Lawrow sichert Venezuela Moskaus Solidarität bei der Auseinandersetzung mit den USA zu. (Archivbild)
Russlands Außenminister Lawrow sichert Venezuela Moskaus Solidarität bei der Auseinandersetzung mit den USA zu. (Archivbild)
Welt
Spannungen mit den USA: Venezuela erhält Zuspruch aus Moskau
Eigentlich will Russland US-Präsident Trump mild stimmen, um freie Hand im Krieg gegen die Ukraine zu haben. Mit einem traditionellen Partner solidarisiert sich Moskau trotzdem gegen Trump.

Moskau.

Russland hat vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Venezuela seine Solidarität mit dem südamerikanischen Land bekundet. Der venezolanischen Regierung sei Moskaus Unterstützung versichert worden "angesichts wachsender äußerer Bedrohungen und Versuchen, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen", heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums. Minister Sergej Lawrow empfing zudem den venezolanischen Botschafter Jesús Rafael Salazar Velásquez.

Zwischen den USA und Venezuela sind die Spannungen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat mehrere Boote in der Karibik zerstören lassen, die aus Venezuela kamen. Zudem soll er Aktionen des Auslandsgeheimdienstes CIA in dem Land genehmigt haben. Russland, das seit über drei Jahren Krieg in der Ukraine führt, hat zuletzt auf ein gutes Verhältnis zu Trump gesetzt, um diesen von weiterer Unterstützung Kiews abzuhalten. (dpa)

