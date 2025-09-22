Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundespräsident Steinmeier trifft dem Papst bei Privataudienz.
Bundespräsident Steinmeier trifft dem Papst bei Privataudienz. Bild: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Steinmeier sieht den Papst und Vatikan als wichtige Vermittler in internationalen Konflikten.
Steinmeier sieht den Papst und Vatikan als wichtige Vermittler in internationalen Konflikten. Bild: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Steinmeier lädt den Papst zu Besuch nach Deutschland ein.
Steinmeier lädt den Papst zu Besuch nach Deutschland ein. Bild: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Steinmeier reiste mit seiner Ehefrau zum Pontifex.
Steinmeier reiste mit seiner Ehefrau zum Pontifex. Bild: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender im Vatikan.
Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender im Vatikan. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Bundespräsident Steinmeier trifft dem Papst bei Privataudienz.
Bundespräsident Steinmeier trifft dem Papst bei Privataudienz. Bild: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Steinmeier sieht den Papst und Vatikan als wichtige Vermittler in internationalen Konflikten.
Steinmeier sieht den Papst und Vatikan als wichtige Vermittler in internationalen Konflikten. Bild: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Steinmeier lädt den Papst zu Besuch nach Deutschland ein.
Steinmeier lädt den Papst zu Besuch nach Deutschland ein. Bild: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Steinmeier reiste mit seiner Ehefrau zum Pontifex.
Steinmeier reiste mit seiner Ehefrau zum Pontifex. Bild: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender im Vatikan.
Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender im Vatikan. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Welt
Steinmeier: Papst kann wichtiger Vermittler in Krisen sein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum ersten Mal trifft der Bundespräsident den neuen Papst Leo XIV. Bei der Privataudienz geht es um internationale Krisenherde - und eine Einladung nach Berlin.

Rom.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht in Papst Leo XIV. und dem Vatikan einen wichtigen Vermittler in internationalen Krisen. Weltweit gebe es nur noch wenige Größen, die solchen Einfluss auf Konfliktparteien hätten, sagte Steinmeier nach seiner Privataudienz im Vatikan. "Wir können gar nicht darauf verzichten, wenn der Papst und der Vatikan hier seine Hilfe anbietet."

Papst Leo XIV. hatte im Sommer wiederholt die Bereitschaft geäußert, Vertreter Russlands und der Ukraine zu Verhandlungen im Vatikan zu empfangen und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch persönlich getroffen. 

Steinmeier berichtete, er habe den Papst sehr ermutigt, an dieser Rolle festzuhalten. "Ich glaube, wir dürfen gar keinen Zweifel daran haben, dass der Papst bereit ist, sein Gewicht in die Waagschale zu werfen, aber er teilt die Analyse, dass bisher und zum gegenwärtigen Zeitpunkt von russischer Seite aus keinerlei Bereitschaft zum Gespräch besteht", sagte der Bundespräsident.

Einladung nach Deutschland 

Für Steinmeier war es die erste persönliche Begegnung mit dem Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken seit der Wahl des US-Amerikaners zum Papst im Mai. Steinmeier selbst ist protestantischen Glaubens. Er habe mit Leo XIV. auch über den Mitgliederverlust der katholischen Kirche gesprochen, berichtete der Bundespräsident. "Das muss nicht nur den Papst und den Vatikan besorgen. Darüber müssen auch wir uns Gedanken machen, denn meine feste Überzeugung ist und bleibt, die Kirchen können und müssen eine positive Rolle spielen beim Zusammenhalt unserer Gesellschaften", sagte Steinmeier. Er habe den Papst zu einem Besuch nach Deutschland eingeladen. 

Der Bundespräsident berichtete von seiner Privataudienz mit Papst Leo XIV.
Der Bundespräsident berichtete von seiner Privataudienz mit Papst Leo XIV. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Der Bundespräsident berichtete von seiner Privataudienz mit Papst Leo XIV.
Der Bundespräsident berichtete von seiner Privataudienz mit Papst Leo XIV. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kritik an Kürzung internationaler Hilfen

Nach dem Termin im Vatikan wollte der Bundespräsident unter anderem die drei Organisationen der Vereinten Nationen besuchen, die ihren Sitz in Rom haben: das Welternährungsprogramm (WFP), die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (Ifad). 

Steinmeier äußerte sich kritisch über die Kürzung internationaler Hilfen. "Deshalb ist der Besuch bei den internationalen Organisationen hier in Rom, vor allen Dingen beim Welternährungsprogramm, ein Zeichen dafür, dass diese internationalen Organisationen unsere Unterstützung verdienen", betonte er. 

Zugleich räumte der Bundespräsident ein, das wirtschaftliche Umfeld habe sich auch in Deutschland verändert. Die öffentlichen Budgets litten unter der wirtschaftlichen Lage und dem Zollstreit mit den USA. "Ich glaube, wir brauchen eine Beruhigung dieser öffentlichen Debatten, wir brauchen wieder Regeln im internationalen Handelsverkehr", sagte Steinmeier. "Und das ist die Perspektive, die dazu führen kann, dass auch Staaten wie Deutschland wieder mehr Geld mobilisieren können für internationale Unterstützung, wie etwa die für das Welternährungsprogramm." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
23.09.2025
2 min.
Papst lobt Arbeit von Exorzisten
Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz.
In Rom tagt eine Vereinigung von katholischen Dämonen-Austreibern. In einer Grußbotschaft würdigt Leo XIV. deren Wirken als Voraussetzung für einen "Sieg über Satan".
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
07.09.2025
4 min.
Papst spricht "Influencer Gottes" heilig
Am Petersdom hängt ein überlebensgroßes Bild des neuen Heiligen.
Der italienische Teenager Carlo Acutis starb 2006 an Krebs. Unter großem Jubel erhebt Leo XIV. ihn nun in den Heiligenstand. Es gibt an der Kirche aber auch Kritik.
Christoph Sator, dpa
Mehr Artikel