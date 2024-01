Steinmeier sieht ermutigende Signale in Thailand

Politisch lagen die Beziehungen zu Thailand nach dem Militärputsch 2014 auf Eis. Nun ist erstmals seit 22 Jahren ein Bundespräsident zu Besuch. Steinmeier findet lobende Worte für die neue zivile Regierung.

Bangkok.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Veränderungen in Thailand unter der neuen zivilen Regierung als positive Fortschritte hin zur Demokratie gewürdigt. "Nach wenigen Monaten der Regierungsübernahme darf man nicht erwarten, dass sich alles verändert. Aber die Signale, die wir bisher gesehen haben, sind sehr ermutigend", sagte Steinmeier in Bangkok. "Das hat auch unser Vertrauen verdient", ergänzte er in einer Pressekonferenz mit Thailands Premierminister Srettha Thavisin. Dieser ist seit August vergangenen Jahres im Amt.