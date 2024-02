Südkorea: Nordkorea feuert erneut Marschflugkörper ab

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nehmen wieder deutlich zu. Nordkorea soll nun zum fünten Mal seit Jahresbgeginn Marschflugkörper abgefeuert haben.

Seoul.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs zum fünften Mal seit Beginn des Jahres mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Die erneuten Starts von Lenkflugkörpern seien am Vormittag (Ortszeit) erfasst worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Sie flogen demnach in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan. Wie viele dieser Flugkörper abgefeuert wurden, war zunächst unklar. Zusammen mit den USA werde beobachtet, ob es weitere Anzeichen für Aktivitäten des Militärs in Nordkorea gebe, hieß es.