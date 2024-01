Taliban räumen gewaltsam Radiostation in Afghanistan

Journalisten sind in Afghanistan durch die islamistischen Taliban starken Repressionen ausgesetzt. Erneut gibt es nun einen Vorfall, bei dem Medienschaffende bedroht wurden.

Kabul.

Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben eine Radiostation in der ostafghanischen Provinz Chost gewaltsam geräumt. Wie die Organisation Afghanisches Journalistenzentrum (AFJC) unter Berufung auf Quellen vor Ort mitteilte, sollen Sicherheitskräfte der Taliban-Regierung nach Eindringen in das Büro die Ausrüstung gewaltsam entfernt und Mitarbeiter bedroht haben.