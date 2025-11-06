Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Polizeiauto steht im Herzen von Stockholm vor dem Königsschloss. Nicht weit von dem Schloss entfernt befindet sich auch der Park Kungsträdgården. (Illustration)
Ein Polizeiauto steht im Herzen von Stockholm vor dem Königsschloss. Nicht weit von dem Schloss entfernt befindet sich auch der Park Kungsträdgården. (Illustration) Bild: Steffen Trumpf/dpa
Ein Polizeiauto steht im Herzen von Stockholm vor dem Königsschloss. Nicht weit von dem Schloss entfernt befindet sich auch der Park Kungsträdgården. (Illustration)
Ein Polizeiauto steht im Herzen von Stockholm vor dem Königsschloss. Nicht weit von dem Schloss entfernt befindet sich auch der Park Kungsträdgården. (Illustration) Bild: Steffen Trumpf/dpa
Welt
Terror-Anklage in Schweden – und was Hessen damit zu tun hat
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über einen Mordversuch im hessischen Eppstein im Sommer 2024 ist kaum etwas bekannt geworden. Nun gibt es in Schweden eine Terror-Anklage – und dabei spielt auch die Tat in Deutschland eine Rolle.

Stockholm.

In einem undurchsichtigen Fall mit Verbindungen nach Deutschland hat die schwedische Staatsanwaltschaft Anklage wegen Terrorismus gegen einen 18-Jährigen erhoben. Staatsanwalt Henrik Olin wirft dem mehrfach vorbestraften Mann vor, im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen Anschlag auf ein familienfreundliches Festival im Herzen von Stockholm vorbereitet zu haben. Außerdem klagte Olin ihn und einen 17-Jährigen aus Malmö für einen Mordversuch in Hessen im Spätsommer 2024 an.

Olin zufolge hatte der 18-Jährige das im August veranstaltete Kulturfestival im Park Kungsträdgården im Zentrum der schwedischen Hauptstadt als Anschlagsziel auserkoren. Die Terrortat soll er monatelang geplant haben und sich dafür unter anderem Material zur Herstellung von Sprengsätzen sowie eine Körperkamera besorgt haben, um die Tat damit zu filmen.

Die schwedischen Ermittler hatten zu dem Zeitpunkt eine Undercover-Aktion gegen den Mann eingeleitet. Festgenommen wurde er letztlich, als er den geplanten Tatort ausspähte. Bei ihm handle es sich um einen selbst radikalisierten Mann mit deutlichen islamistischen Sympathien, der umfassenden Kontakt mit Gleichgesinnten im Internet gehabt habe, sagte Olin auf einer Pressekonferenz in Stockholm.

Mysteriöser Fall in Hessen

Zu dem Fall in Deutschland ist bislang kaum etwas bekannt. Olin sprach davon, dass die beiden Teenager im August 2024 nach Deutschland gereist seien, um einen Mord "in der Nähe von Frankfurt am Main" zu begehen. Seine Behörde sprach in einer Mitteilung von einem "kleineren Ort in Süddeutschland". 

Früheren Medienberichten zufolge soll es sich dabei um die hessische Kleinstadt Eppstein handeln, in der die beiden versucht haben sollen, einen islamistisch motivierten Mord zu verüben. Wie die "Frankfurter Neue Presse" im Frühjahr berichtet hatte, geht es bei den beiden Verdächtigen um Schweden mit syrischen Wurzeln.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bewaffneten sich die Tatverdächtigen mit Messern und klopften an der Unterkunft ihres Opfers – als jedoch eine andere Person die Tür geöffnet habe, seien die Mordpläne verworfen worden. Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Mordversuch und der geplanten Terrortat in Stockholm gebe es nicht, sagte Olin auf der Pressekonferenz auf Nachfrage.

Der Prozess gegen die beiden Teenager soll nun ab dem kommenden Dienstag vor dem Amtsgericht von Stockholm stattfinden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
22.10.2025
2 min.
Astrid Lindgrens Erben klagen gegen "Pipi"-Limo
Astrid Lindgren hat Pippi Langstrumpf erfunden. (Archivbild)
Pippi Langstrumpf ist weltberühmt. In Kroatien ist ein Getränk nach dem starken Mädchen mit den abstehenden Zöpfen benannt – und zwar schon seit mehr als 50 Jahren. Nun beginnt ein Rechtsstreit.
12:15 Uhr
1 min.
Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna
In der Dorotheenstraße ist am Freitag Gas aus einer Leitung getreten.
In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.
Julia Grunwald
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
06.11.2025
2 min.
Drohnensichtung in Göteborg - Deutsche Flüge betroffen
Mindestens eine Drohne ist am schwedischen Flughafen Göteborg-Landvetter gesichtet worden. (Symbolbild)
In den vergangenen Wochen wirbelten Drohnen in der Nähe von Flughäfen immer wieder kurzzeitig den Luftverkehr durcheinander, zuletzt unter anderem in Hannover. Nun war ein Airport in Schweden dran.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel