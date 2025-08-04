Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die 19 Angeklagten saßen schwer bewacht in gläsernen Käfigen.
Die 19 Angeklagten saßen schwer bewacht in gläsernen Käfigen. Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa
Wegen des Terroranschlags auf eine Konzerthalle in Moskau stehen vier mutmaßliche Hauptattentäter und viele Komplizen vor Gericht. (Archivbild)
Wegen des Terroranschlags auf eine Konzerthalle in Moskau stehen vier mutmaßliche Hauptattentäter und viele Komplizen vor Gericht. (Archivbild) Bild: Dmitry Serebryakov/AP
Die 19 Angeklagten saßen schwer bewacht in gläsernen Käfigen.
Die 19 Angeklagten saßen schwer bewacht in gläsernen Käfigen. Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa
Wegen des Terroranschlags auf eine Konzerthalle in Moskau stehen vier mutmaßliche Hauptattentäter und viele Komplizen vor Gericht. (Archivbild)
Wegen des Terroranschlags auf eine Konzerthalle in Moskau stehen vier mutmaßliche Hauptattentäter und viele Komplizen vor Gericht. (Archivbild) Bild: Dmitry Serebryakov/AP
Welt
Terror in Moskau mit über 140 Toten - Prozess beginnt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor mehr als einem Jahr stürmten Terroristen eine Moskauer Konzerthalle und schossen um sich. Der Islamische Staat hat sich verantwortlich erklärt. Doch Russlands Führung sucht die Schuld woanders.

Moskau.

Vor über einem Jahr richteten islamistische Terroristen in einer belebten Moskauer Konzerthalle ein Blutbad an, mehr als 140 Menschen starben - nun hat in der russischen Metropole ein Strafprozess gegen die 4 mutmaßlichen Attentäter und 15 mutmaßliche Komplizen begonnen. 

Eine Militärgerichtskammer zog für den Mammutprozess in das große Gerichtsgebäude des Moskauer Stadtgerichts um. Die Angeklagten folgten dem Geschehen aus Glaskäfigen heraus. Nach einem kurzen öffentlichen Auftakt wurde die Verhandlung auf Antrag der Anklagevertreter für geschlossen erklärt, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete.

Schüsse auf Konzertbesucher

Vor mehr als einem Jahr am 22. März 2024 waren der Anklage zufolge vier bewaffnete Männer in die Konzerthalle Crocus City Hall in Krasnogorsk am Moskauer Stadtrand eingedrungen. Sie schossen auf Besucher und Besucherinnen eines Konzerts der russischen Rockgruppe Piknik und legten Feuer. Ein Teil des Gebäudes stürzte ein.

Zur Zahl der getöteten Opfer kursieren in russischen Medien unterschiedliche Zahlen. Tass schrieb unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft von 149 Toten und einem Vermissten. Die Nachrichtenagentur Interfax berief sich ebenfalls auf die Behörde, schrieb aber von 147 Toten und 3 Vermissten. Mehr als 330 Menschen wurden verletzt.

Angreifer stammen aus Tadschikistan

Die Attentäter, Männer aus der zentralasiatischen Republik Tadschikistan, flüchteten in einem Auto und wurden im russischen Gebiet Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine und zu Belarus gefasst. Direkt danach führte die russische Justiz sie der Öffentlichkeit vor, mindestens ein Mann wies Spuren von Folter auf. Auch die mutmaßlichen Komplizen stammen aus dem früher sowjetischen Zentralasien. Sie sollen die Terroristen mit Geld, Autos oder Waffen versorgt oder ihnen Unterschlupf gewährt haben. Nach sechs weiteren mutmaßlich Beteiligten, darunter den mutmaßlichen Organisatoren, wird noch gefahndet.

Russland ist in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach von islamistischen Terroranschlägen erschüttert worden. Den Überfall auf die Crocus City Hall reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) über ihre bekannten Kanäle für sich. Westliche Sicherheitsbehörden und Experten halten das Bekenntnis für glaubhaft und vermuten den IS-Ableger Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) hinter dem Anschlag.

Russland verfolgt angebliche ukrainische Spur

Auch Moskauer Staatsvertreter bis hinauf zu Präsident Wladimir Putin gehen von einem IS-Angriff aus. Zugleich versuchten die russischen Behörden von Anfang an, die Schuld angeblichen ukrainischen Drahtziehern zuzuschieben. Russland führt seit fast dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Stichhaltige Belege wurden nicht präsentiert, und die Regierung in Kiew hat jede Beteiligung dementiert.

Die russische Generalstaatsanwaltschaft bleibt nach Angaben von Tass auch für den Prozess dabei, dass der Anschlag "im Interesse der obersten Führung der Ukraine" organisiert worden sei. In Russland seien drei Zellen der Gruppierung Islamischer Staat Provinz Khorasan gebildet worden.

Ein Teil der Konzerthalle Crocus City Hall stürzte ein. (Archivbild)
Ein Teil der Konzerthalle Crocus City Hall stürzte ein. (Archivbild) Bild: -/Investigative Committee of Russia/AP/dpa
Ein Teil der Konzerthalle Crocus City Hall stürzte ein. (Archivbild)
Ein Teil der Konzerthalle Crocus City Hall stürzte ein. (Archivbild) Bild: -/Investigative Committee of Russia/AP/dpa

Hälfte der Opfer starb an Brandverletzungen

Nach Verlesung der Anklageschrift bekannten sich die vier Haupttäter schuldig und zeigten Reue über ihre Tat, wie eine Anwältin der Nebenkläger, Ljudmila Ajwar, aus dem Gerichtssaal berichtete. Von den Mitangeklagten hätten einige eine Teilschuld eingestanden, andere hätten sich für unschuldig erklärt.

Die russische Generalstaatsanwaltschaft hatte der staatlichen Agentur Tass bereits in den vergangenen Tagen Einblick in die Anklage gegeben. So soll etwa die Hälfte der Toten nicht durch Schusswunden, sondern an Brandverletzungen gestorben sein. Viele der Hinterbliebenen und Verletzte benötigten demnach psychologische Hilfe. Der Strafprozess wurde zwar angekündigt, der Beginn aber bis Sonntag geheim gehalten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
04.08.2025
2 min.
Kreml sieht keine Gefahr nuklearer Eskalation
Kremlsprecher Peskow schließt nicht aus, dass sein Chef Wladimir Putin den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen wird. (Archivbild)
Moskau und Washington streiten sich. Gleichzeitig wird Trumps Sondergesandter Witkoff bald in Russland erwartet. Der Kreml macht gut Wetter.
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
15.07.2025
4 min.
Russland unbeeindruckt von Trumps Drohungen
Einer redet, der andere blickt skeptisch: Der Kreml hält nichts von Trumps Versuch, Frieden durch Druck auf Moskau zu erzwingen. (Archivbild)
Nachdem US-Präsident Trump monatelang Kiew bearbeitet hat, erhöht er nun den Druck auf Moskau. Der Kreml reagiert abwartend, andere hochrangige Politiker in Russland halten sich weniger zurück.
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel