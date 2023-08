Thailändischer Ex-Ministerpräsident Thaksin aus Exil zurück

Um einer Haftstrafe zu entgehen flieht der ehemalige thailändische Ministerpräsident aus dem Land und lebt 15 Jahre lang im Exil. Nun ist Thaksin Shinawatra zurück in seiner Heimat.

Bangkok.

Der frühere thailändische Ministerpräsident Thaksin Shinawatra ist nach 15 Jahren Exil in seine Heimat zurückgekehrt. Ein Privatjet mit Thaksin an Bord landete am Morgen auf dem Flughafen Don Mueang in der Hauptstadt Bangkok, wie thailändische Medien berichteten.