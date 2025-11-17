Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ex-Ministerpräsidentin Hasina warf dem Gericht in einer ersten Reaktion vor, es habe eine "politisch motivierte" Entscheidung getroffen. (Archivbild)
Ex-Ministerpräsidentin Hasina warf dem Gericht in einer ersten Reaktion vor, es habe eine "politisch motivierte" Entscheidung getroffen. (Archivbild) Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Demonstranten werfen Steine und rufen Parolen während einer Auseinandersetzung mit der Polizei in Bangladesch.
Demonstranten werfen Steine und rufen Parolen während einer Auseinandersetzung mit der Polizei in Bangladesch. Bild: Rajib Dhar/AP/dpa
Ex-Ministerpräsidentin Hasina warf dem Gericht in einer ersten Reaktion vor, es habe eine "politisch motivierte" Entscheidung getroffen. (Archivbild)
Ex-Ministerpräsidentin Hasina warf dem Gericht in einer ersten Reaktion vor, es habe eine "politisch motivierte" Entscheidung getroffen. (Archivbild) Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Demonstranten werfen Steine und rufen Parolen während einer Auseinandersetzung mit der Polizei in Bangladesch.
Demonstranten werfen Steine und rufen Parolen während einer Auseinandersetzung mit der Polizei in Bangladesch. Bild: Rajib Dhar/AP/dpa
Welt
Todesstrafe für Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Verfahren gegen Sheikh Hasina wurde nach ihrer Flucht nach Indien eingeleitet. Bei der Verkündung des Urteils war sie nicht anwesend.

Dhaka.

Gut ein Jahr nach ihrer Flucht ist Bangladeschs frühere Ministerpräsidentin Sheikh Hasina in Abwesenheit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden. Das entschied das Internationale Straftribunal (ICT) des Landes am Ende eines etwa viermonatigen Verfahrens. Die drei Richter befanden Hasina und zwei ihrer ehemaligen Helfer für schuldig, für Todesfälle während der blutigen Unruhen im Sommer des vergangenen Jahres verantwortlich zu sein. Damals kamen Hunderte Menschen ums Leben. 

Aus ihrem Exil in Indien warf die 78-jährige Hasina dem Gericht in einer ersten Reaktion vor, es habe eine "voreingenommene und politisch motivierte" Entscheidung getroffen. Das Urteil habe bereits vorher festgestanden, sagte sie in einem Interview des Nachrichtenkanals India Today TV. Sie weise alle Anschuldigungen zurück. Die Urteilsverlesung war zuvor im bangladeschischen Fernsehen übertragen worden. 

Todesurteil auch für Ex-Innenminister

Das Gericht in Dhaka verhängte nun zudem gegen Bangladeschs ehemaligen Innenminister Asaduzzaman Khan, der ebenfalls in Indien lebt und wegen seiner Rolle während der Unruhen angeklagt war, das Todesurteil. Der frühere Polizeichef Abdullah Al-Mamu erhielt eine fünfjährige Haftstrafe. Er hatte in dem Prozess als Kronzeuge gegen Hasina und Khan ausgesagt. 

Hasina soll laut Anklage unter anderem den direkten Befehl gegeben haben, auf Demonstranten schießen zu lassen. Auch für die Anwendung von Folter durch die Behörden wurde sie verantwortlich gemacht. Einem UN-Bericht zufolge wurden damals bis zu 1.400 Menschen, einschließlich Kindern, getötet. 

Flucht nach Indien

Die zunehmend autoritär regierende Hasina war am 5. August 2024 nach Massenprotesten gegen ihre Regierung und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zurückgetreten. Mit einem Militärhubschrauber wurde sie nach Indien gebracht, das ihr bislang Schutz gewährte. Von Indien aus kritisierte sie wiederholt die Regierung in Dhaka, die ihrerseits die Auslieferung Hasinas forderte. 

Die vorwiegend von Studenten angeführten Proteste richteten sich anfangs gegen die geplante Wiedereinführung eines kontroversen Quotensystems im öffentlichen Dienst. Später forderten die Demonstranten den Rücktritt Hasinas. Nach ihrer Flucht wurde eine Interimsregierung unter Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus mit dem Rückhalt des Militärs eingesetzt. Diese hatte unter anderem die UN um Untersuchungen zu den damaligen Vorfällen gebeten. 

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

Vor der Urteilsverkündung verstärkten die Behörden Sicherheitsmaßnahmen im ganzen Land. In Bangladesch war es in den vergangenen Tagen zu einer Welle von Gewalt gekommen. Besonders betroffen waren die Hauptstadt und Umgebung. Die verbotene Hasina-Partei Awami League hatte aus Protest gegen das bevorstehende Urteil dazu aufgerufen, das Land lahmzulegen. Lokale Medien berichteten von brennenden Fahrzeugen und explodierenden Sprengsätzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
03.11.2025
2 min.
Weltstrafgericht ermittelt nach Gräueltaten in Al-Faschir
Das Weltstrafgericht ermittelt zu möglichen Kriegsverbrechen im Sudan.
Blutige Kämpfe im Sudan. Die Miliz RSF nahm die Stadt Al-Faschir ein. Es gibt Berichte von Gewaltverbrechen. Der ICC ist alarmiert.
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
24.10.2025
2 min.
Japans Regierungschefin beschleunigt Verteidigungsausbau
Japans erste Regierungschefin Takaichi hebt den Verteidigungsetat schneller an als bislang geplant.
Japans erste Ministerpräsidentin will die Verteidigungsfähigkeit ihres Landes angesichts zunehmender sicherheitspolitischer Herausforderungen verstärkt ausbauen - ungeachtet hoher Staatsverschuldung.
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
Mehr Artikel