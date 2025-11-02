Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Russische Angriffe treffen ukrainische Zivilisten. (Archivbild)
Russische Angriffe treffen ukrainische Zivilisten. (Archivbild) Bild: Bernat Armangue/AP/dpa
Welt
Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
Immer wieder greift das russische Militär die Städte der Ukraine mit Drohnen und Artillerie an. Die Attacken treffen meist Zivilisten.

Kiew.

Bei russischen Angriffen gegen ukrainische Städte sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. In Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk starb während eines russischen Drohnenangriffs ein 55-Jähriger, wie Militärverwalter Wladislaw Hajwanenko auf Telegram mitteilte. Drei weitere Zivilisten, unter ihnen ein achtjähriges Mädchen, wurden bei der Attacke verletzt. Mehrere Häuser seien bei diesem Angriff beschädigt oder in Brand gesetzt worden.

In der südukrainischen Region Cherson wurde eine Frau bei einem russischen Artillerieangriff getötet. Zudem sei eine 82-Jährige schwer verletzt worden, berichtete Militärverwalter Olexander Prokudin auf Telegram. Im Tagesverlauf seien in der Region sieben weitere Zivilisten durch russischen Beschuss verletzt worden, fügte die Agentur Unian hinzu. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
