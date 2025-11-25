Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ukrainische Drohnen haben in der Nacht Ziele in Südrussland getroffen. Es gab Tote und Verletzte. (Archivbild)
Ukrainische Drohnen haben in der Nacht Ziele in Südrussland getroffen. Es gab Tote und Verletzte. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Ukrainische Drohnen haben in der Nacht Ziele in Südrussland getroffen. Es gab Tote und Verletzte. (Archivbild)
Ukrainische Drohnen haben in der Nacht Ziele in Südrussland getroffen. Es gab Tote und Verletzte. (Archivbild) Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Welt
Tote und Verletzte in Südrussland nach ukrainischem Beschuss
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Russland und die Ukraine greifen einander Nacht für Nacht mit Drohnen an. Diesmal trifft es nicht nur Kiew, sondern auf der Gegenseite auch Südrussland.

Rostow/Krasnodar.

Bei einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf den Süden Russlands und die von Moskau annektierte Halbinsel Krim sind mindestens drei Menschen getötet worden. Die Opfer stammten aus der Großstadt Taganrog, teilte der Gouverneur der Region Rostow am Don, Juri Sljussar, bei Telegram mit. Überdies seien zehn Menschen verletzt worden.

Schäden habe es in vier Mehr- und zwölf Einfamilienhäusern, einer Lackiererei, einem Lager und mehreren sozialen Objekten gegeben, schrieb er. Dem Internetportal "Astra" zufolge brachen Brände in der Nähe einer Flugzeugfabrik mit Rollbahn aus. 

Sechs Verletzte gab es offiziellen Angaben nach auch im russischen Gebiet Krasnodar. Die Region sei einem der längsten und massivsten Drohnenangriffe ausgesetzt gewesen, schrieb Gouverneur Wenjamin Kondratjew. Vor allem die Hafenstadt Noworossijsk, Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, wurde demnach schwer getroffen. Allein hier gab es vier Verletzte und mehrere Einschläge in Wohnhäuser.

Rund 250 Drohnen im Einsatz

Nach Angaben des russischen Militärs war es einer der schwersten ukrainischen Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn. Das Verteidigungsministerium in Moskau macht zwar traditionell keine Angaben zu Schäden, berichtete aber über die Abwehr von insgesamt 249 Drohnen.

Parallel dazu hat auch Russland die Ukraine beschossen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gab es nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, mindestens vier Tote und mehrere Verletzte. Russland setzte neben Drohnen auch Raketen und Marschflugkörper ein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Russland meldet erneut Abschuss von Drohnen aus der Ukraine
Russland meldet erneut Drohnenattacken aus der Ukraine. (Archivbild)
Erneut berichtet Russland von zahlreichen abgefangenen Drohnen aus der Ukraine. Am Abend war offenbar ein Treibstofflager getroffen worden.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
09:09 Uhr
1 min.
Einbruch auf Firmengelände
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Ein Betrieb in Radibor wird Ziel eines Einbruchs: Zwei teure Fahrzeuge verschwinden spurlos.
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
09.11.2025
2 min.
Raketenalarm in Russland – Strom und Heizung fallen aus
Die Ukraine greift mit Drohnen in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg immer wieder auch Ziele in Russland an. (Archivbild)
Gerade erst erlebte die Ukraine einen der schwersten Angriffe auf ihre Energieinfrastruktur. Nun melden russische Regionen Raketenalarm und ebenfalls Strom- und Heizungsausfälle.
Mehr Artikel