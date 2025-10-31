Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei ihrem Treffen im südkoreanischen Busan reichen sich US-Präsident Donald Trump (links) und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping die Hand.
Bei ihrem Treffen im südkoreanischen Busan reichen sich US-Präsident Donald Trump (links) und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping die Hand. Bild: Evelyn Hockstein/Imago
Welt
Trump bewertet Treffen mit Xi mit zwölf von zehn Punkten
Von Fabian Kretschmer
Xi Jinping und Donald Trump haben im südkoreanischen Busan den Druck aus dem gegenseitigen Handelskrieg genommen. Viel mehr jedoch haben sie nicht erreicht.

Als die Air Force One vom Luftwaffenstützpunkt Gimhae abhob, konnten selbst die schweren Turbulenzen im südkoreanischen Luftraum der guten Laune des US-Präsidenten nichts anhaben. Das Treffen mit Xi Jinping sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Donald Trump euphorisch, während er im ruckelnden Flugzeug nur mit Mühe und Not das Gleichgewicht...
