Trump bewertet Treffen mit Xi mit zwölf von zehn Punkten

Welt
Xi Jinping und Donald Trump haben im südkoreanischen Busan den Druck aus dem gegenseitigen Handelskrieg genommen. Viel mehr jedoch haben sie nicht erreicht.
Als die Air Force One vom Luftwaffenstützpunkt Gimhae abhob, konnten selbst die schweren Turbulenzen im südkoreanischen Luftraum der guten Laune des US-Präsidenten nichts anhaben. Das Treffen mit Xi Jinping sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Donald Trump euphorisch, während er im ruckelnden Flugzeug nur mit Mühe und Not das Gleichgewicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.