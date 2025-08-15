Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trump will die Europäer einbeziehen, sich aber nichts von ihnen vorsagen lassen.
Bild: Luis M. Alvarez/FR596 AP/dpa
Trump will die Europäer einbeziehen, sich aber nichts von ihnen vorsagen lassen.
Trump will die Europäer einbeziehen, sich aber nichts von ihnen vorsagen lassen. Bild: Luis M. Alvarez/FR596 AP/dpa
Welt
Trump dringt erneut auf Ukraine-Waffenruhe
Europa werde in einen Friedensprozess in der Ukraine eingebunden, sagt US-Präsident Trump kurz vor dem Gipfel mit Kremlchef Putin in Alaska. Und er nennt ein Ziel der Gespräche.

Anchorage.

Kurz vor dem historischen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erneut auf eine Feuerpause in der Ukraine gedrungen. "Ich will eine Waffenruhe", sagte Trump vor Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in der Gipfelstadt Anchorage. "Ich weiß nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt". Nichts sei in Stein gemeißelt. 

Trump: "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe"

Trump betonte, dass die europäischen Verbündeten ihm trotz enger Zusammenarbeit bei den Verhandlungen mit Putin keine Vorgaben machen könnten: "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe, aber sie werden natürlich auch in den Prozess eingebunden sein." (dpa)

