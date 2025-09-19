Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trump hatte Erdogan bereits in seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. (Archivbild)
Trump hatte Erdogan bereits in seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. (Archivbild) Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Trump hatte Erdogan bereits in seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. (Archivbild) Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Welt
Trump: Empfange Erdogan nächste Woche im Weißen Haus
Der US-Präsident hat seinen türkischen Amtskollegen bereits in seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. Nun soll Erdogan erneut zu Besuch kommen. Worum es dabei laut Trump geht.

Washington.

US-Präsident Donald Trump wird seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan nach eigenen Angaben kommende Woche im Weißen Haus in Washington empfangen. Er freue sich darauf, ihn dort am Donnerstag zu begrüßen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. 

"Wir arbeiten mit dem Präsidenten an zahlreichen Handels- und Militärabkommen", fuhr er fort. Dabei gehe es auch um den Kauf von Boeing-Fluggeräten, um einen bedeutenden Deal zu F-16-Kampfjets und eine Fortsetzung der Gespräche zu F-35-Kampfjets, von denen man sich einen positiven Abschluss erwarte. "Präsident Erdogan und ich hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis", betonte Trump. 

Der Republikaner hatte den türkischen Präsidenten bereits während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. In seinem Post machte Trump keine Angaben dazu, ob es bei dem Treffen auch um Bemühungen zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine gehen wird. Trump hatte dabei in der Vergangenheit auf die Zusammenarbeit mit Erdogan gepocht. Das Nato-Land Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und zur Ukraine. (dpa)

