Trump: Ich muss so schnell wie möglich zurück

US-Präsident Trump reist vorzeitig vom G7-Gipfel ab - wegen der Lage in Nahost. Nun äußert er sich selbst zu dem überraschenden Schritt - und dem bisherigen Verlauf des Gipfels.

Kananaskis.

US-Präsident Donald Trump hat um Verständnis für seine vorzeitige Abreise vom G7-Gipfel in Kanada wegen der Nahost-Krise geworben. "Ich muss zurück, sehr wichtig", sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) beim traditionellen "Familienfoto" mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe auf eine Journalistenfrage. Er wolle dem "großartigen Gastgeber" Kanada danken, "aber Sie sehen wahrscheinlich, was ich sehe, und ich muss so schnell zurück sein, wie ich kann".