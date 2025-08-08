Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen.
Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen. Bild: Brandon/Bednyakov/AP/dpa
Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen.
Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen. Bild: Brandon/Bednyakov/AP/dpa
Welt
Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Donald Trump will sich bald mit Putin treffen. Und er will auch bald sagen, wo.

Washington.

Sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin wird nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sehr bald stattfinden. "Ich werde mich in Kürze mit Präsident Putin treffen", sagte der Republikaner in Washington vor Journalisten. Der US-Präsident sagte nichts über den Ort und den Zeitpunkt. Zugleich stellte er in Aussicht, dass er sich noch am heutigen Freitag (Ortszeit) zum Ort äußern könnte.

Trump erwähnte außerdem - jedoch ohne genauer zu werden - mögliche Gebietsänderungen "zum Wohl beider Seiten". "Es ist sehr kompliziert." Aber darüber werde man sprechen, sagte der US-Präsident. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.08.2025
5 min.
Alaska am nächsten Freitag: Trump empfängt Putin
Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich in Alaska treffen. (Archivbild)
Es dürfte ein historisches Treffen werden: US-Präsident Trump lädt Kremlchef Putin ein - auf amerikanisches Staatsgebiet. Bemerkenswert: Eine Person kommt erst einmal nicht vor.
Luzia Geier und Anna Ringle, dpa
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
09.08.2025
3 min.
Trump und Putin wollen sich in Alaska treffen
Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich in Alaska treffen. (Archivbild)
Zum ersten Mal seit vier Jahren wird ein amtierender US-Präsident Kremlchef Putin treffen. Am Freitag soll es so weit sein - und eine Gegeneinladung ist schon ausgesprochen.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
Mehr Artikel