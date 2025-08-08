Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen

Donald Trump will sich bald mit Putin treffen. Und er will auch bald sagen, wo.

Washington. Sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin wird nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sehr bald stattfinden. "Ich werde mich in Kürze mit Präsident Putin treffen", sagte der Republikaner in Washington vor Journalisten. Der US-Präsident sagte nichts über den Ort und den Zeitpunkt. Zugleich stellte er in Aussicht, dass er sich noch am heutigen Freitag (Ortszeit) zum Ort äußern könnte.

Trump erwähnte außerdem - jedoch ohne genauer zu werden - mögliche Gebietsänderungen "zum Wohl beider Seiten". "Es ist sehr kompliziert." Aber darüber werde man sprechen, sagte der US-Präsident. (dpa)