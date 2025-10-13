Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
"Wir wollen nur in Frieden leben", sagte Donald Trump an die Adresse Teherans.
"Wir wollen nur in Frieden leben", sagte Donald Trump an die Adresse Teherans. Bild: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa
"Wir wollen nur in Frieden leben", sagte Donald Trump an die Adresse Teherans.
"Wir wollen nur in Frieden leben", sagte Donald Trump an die Adresse Teherans. Bild: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa
Welt
Trump: Iran will einen Deal machen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Donald Trump nutzt seine Reise in den Nahen Osten auch für einen Appell an den Iran. Weder die USA noch Israel stünden dem iranischen Volk feindselig gegenüber, versichert er.

Tel Aviv.

US-Präsident Donald Trump hat den Iran zu einer grundlegenden außenpolitischen Kurswende aufgerufen. Nichts wäre besser für die Region, als wenn der Iran sich von Terroristen lossagt, nicht mehr seine Nachbarn bedroht und das Existenzrecht Israels anerkennt, sagte Trump bei seinem Auftritt im israelischen Parlament, der Knesset. 

Er sage es nicht aus einer Position der Schwäche, aber: "Wir sind bereit, wenn Ihr es seid, und es wird die beste Entscheidung sein, die der Iran je getroffen hat." Die "Hand von Freundschaft und Kooperation" sei ausgestreckt, sagte Trump an die Adresse Teherans.

Später ergänzte Trump auf seiner Nahost-Reise in Ägypten, er würde Sanktionen gegen Iran aufheben, wenn das Land zu Verhandlungen bereit sei.

Letztlich werde es zu einer Einigung mit dem Iran kommen, zeigte sich Trump davor in Israel überzeugt. "Ich sage Euch, sie wollen einen Deal machen", sagte er über die iranische Führung. Er kenne sich aus mit "Deals" - und könne erkennen, wenn jemand einen eingehen wolle, auch wenn dieser es bestreite. Weder die USA noch Israel stünden dem iranischen Volk feindselig gegenüber: "Wir wollen nur in Frieden leben."

Der Iran ist der stärkste Widersacher Israels im Nahen Osten. Trump hatte vor einigen Monaten einen Bombenangriff gegen iranische Nuklearanlagen durchführen lassen, mit dem nach seinen der nach seinen Worten das Atomwaffenprogramm des Landes vernichtet worden sei. Experten sind unsicher, wie unumkehrbar der Schaden an den unterirdischen Anlagen war.

Trump sprach im israelischen Parlament nach der Freilassung der letzten 20 Geiseln, die die mehr als zweijährige Gefangenschaft in der Gewalt der Hamas überlebten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
14.10.2025
7 min.
Nach Trumps Nahost-Reise: Wie geht es weiter in Gaza?
Im Gaza-Konflikt stehen erneut harte Verhandlungen bevor.
US-Präsident Trump hat einen Plan für Gaza - und die Welt steht dahinter. Das ist die Botschaft des Ägypten-Gipfels. Doch am Tag darauf sind die eigentlichen Verhandlungen kaum einen Schritt weiter.
Johannes Sadek und Michael Fischer, dpa
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
12.10.2025
2 min.
Trump vor Abflug nach Israel: "Alle jubeln gleichzeitig"
Trump fliegt nach Israel.
Geisel-Familien, Rede im Parlament, "Friedenszeremonie" in Ägypten: US-Präsident Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Vor seiner Abreise betont er eine Besonderheit, die ihm auffalle.
Mehr Artikel