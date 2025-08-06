Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
US-Präsident Donald Trump bezeichnet eine Kandidatur seines Vize JD Vance bei der kommenden Präsidentschaftswahl als "höchstwahrscheinlich". (Archivbild) Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump bezeichnet eine Kandidatur seines Vize JD Vance bei der kommenden Präsidentschaftswahl als "höchstwahrscheinlich". (Archivbild) Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Welt
Trump sieht Vizepräsident JD Vance als möglichen Nachfolger
Könnte JD Vance bei der Präsidentschaftswahl 2028 Trumps Nachfolger werden? Der US-Präsident bezeichnet ihn als aktuellen Favoriten. Selbst werde er "wahrscheinlich nicht" wieder kandidieren.

Washington.

US-Präsident Donald Trump sieht seinen Vize JD Vance "höchstwahrscheinlich" als zukünftigen republikanischen Präsidentschaftskandidaten und damit als möglichen Nachfolger. "Es ist natürlich zu früh, darüber zu sprechen, aber er macht auf jeden Fall einen großartigen Job und wäre derzeit wahrscheinlich der Favorit", sagte Trump am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington.

Trump brachte auch eine mögliche gemeinsame Kandidatur von Vance und Außenminister Marco Rubio ins Spiel. "Ich glaube, Marco ist auch jemand, der sich vielleicht in irgendeiner Form mit JD zusammentun würde", sagte er. Überhaupt stünden mit ihm "einige unglaubliche Leute" auf der Bühne. Neben Vance und Rubio nahmen weitere Regierungsmitglieder an der Pressekonferenz teil, darunter auch Heimatschutzministerin Kristi Noem und Justizministerin Pam Bondi.

Die nächste Präsidentschaftswahl in den USA findet 2028 statt. Eine eigene Kandidatur hat Trump bislang nicht komplett ausgeschlossen – immer wieder kokettieren er und sein Umfeld mit einer möglichen dritten Amtszeit. Laut dem 22. Verfassungszusatz darf jedoch niemand mehr als zweimal zum US-Präsidenten gewählt werden. Am Dienstag sagte Trump im Interview mit dem Sender CNBC auf die Frage, ob er erneut kandidieren werde: "Wahrscheinlich nicht". (dpa)

Mehr Artikel