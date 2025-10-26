Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trump präsentiert eine Tanzeinlage bei seiner Landung.
Trump präsentiert eine Tanzeinlage bei seiner Landung. Bild: Hasnoor Hussain/Pool Reuters/AP/dpa
Welt
Trump tanzt bei Landung in Malaysia
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Häufig laufen die Zeremonien bei den Landungen der Air Force One von Donald Trump in anderen Ländern förmlich ab. In Malaysia wird getanzt.

Kuala Lumpur.

US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Landung in Malaysia zum Start seiner Asien-Reise eine Tanzeinlage hingelegt. Der Republikaner wurde bei der Begrüßungszeremonie nach dem Ausstieg aus der Air Force One auf dem Flughafen in Kuala Lumpur von einer Tanzgruppe mit Musik empfangen, als er mit dem Premierminister von Malaysia, Anwar Ibrahim, über den roten Teppich ging.

Trump verließ den Teppich und machte vor den traditionellen Tänzern seinerseits etwas steife Tanzschritte mit ruckartigen Armbewegungen, die inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden sind. Ähnliche Showeinlagen zeigt er hin und wieder bei öffentlichen Auftritten.

Trump ist mehrere Tage in Asien, um sich mit Regierungschefs zu treffen. Am Donnerstag ist ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea geplant, um über den Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften zu sprechen. (dpa)

