Bei dem Treffen soll es laut Mamdanis Team um öffentliche Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und Bezahlbarkeit gehen.
Bei dem Treffen soll es laut Mamdanis Team um öffentliche Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und Bezahlbarkeit gehen.
Welt
Trump und Mamdani planen Treffen im Weißen Haus
Trump beschimpfte ihn als "Kommunisten". Nun empfängt der US-Präsident den künftigen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani.

New York/Washington.

Nach heftigen Verbalattacken gegen Zohran Mamdani trifft sich US-Präsident Donald Trump persönlich mit dem neugewählten New Yorker Bürgermeister. Der Republikaner teilte auf der Plattform Truth Social mit, er werde den linken Demokraten am Freitag im Weißen Haus in Washington empfangen. Trump bezeichnete ihn in der Ankündigung erneut als "Kommunisten", der um das Treffen gebeten habe. 

Mamdanis Team bestätigte die Zusammenkunft. Für einen neu gewählten Bürgermeister sei ein solches Treffen mit dem US-Präsidenten üblich, teilte seine Sprecherin mit. Man wolle über öffentliche Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und jene Bezahlbarkeit des alltäglichen Lebens sprechen, für die die New Yorker vor rund zwei Wochen gestimmt hätten.

Am Tag seines Wahlsieges - und auch davor - hatte Mamdani selbst nicht mit scharfer Kritik an Trump gespart. Beim Sender MS NOW erklärte er nun, man habe sich mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, weil man sich mit jedem treffen wolle, solange es zum Vorteil der 8,5 Millionen New Yorker sei, die sich in der teuersten Stadt der USA ihren Alltag leisten müssten. "Ich möchte dem Präsidenten ganz offen sagen, was es bedeutet, sich wirklich für die New Yorker einzusetzen", sagte Mamdani. 

Der linke Politiker - der lange als Außenseiter im Rennen um das Amt gegolten hatte - hatte sich am 4. November in der New Yorker Bürgermeisterwahl durchgesetzt. Zum Jahreswechsel wird er sein Amt antreten. (dpa)

