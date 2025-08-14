Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei dem Treffen in Alaska steht für beide Staatschefs viel auf dem Spiel. (Archivbild)
Bei dem Treffen in Alaska steht für beide Staatschefs viel auf dem Spiel. (Archivbild) Bild: Mark Schiefelbein/Mihail Metzel/AP/Pool Sputnik Government via AP/dpa
Bei dem Treffen in Alaska steht für beide Staatschefs viel auf dem Spiel. (Archivbild)
Bei dem Treffen in Alaska steht für beide Staatschefs viel auf dem Spiel. (Archivbild) Bild: Mark Schiefelbein/Mihail Metzel/AP/Pool Sputnik Government via AP/dpa
Welt
Trump und Putin stecken Positionen vor Treffen ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Countdown läuft für das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Vorab macht der Kremlchef dem Amerikaner ein Angebot. Aus Washington kommen härtere Töne.

Washington/Moskau.

Die USA und Russland stecken vor dem Gipfeltreffen von Donald Trump und Wladimir Putin ihre Positionen ab. Kremlchef Putin stellte am Vortag der Gespräche in Alaska neue Rüstungskontrollverträge in Aussicht - wenn es denn gelinge, den Ukraine-Konflikt zu lösen. US-Präsident Trump hatte zuvor mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" für Moskau gedroht, wenn Putin die Kampfhandlungen in der Ukraine nach dem Treffen nicht beenden wolle. Seine Sprecherin Karoline Leavitt sprach zugleich von einem "hochkomplexen und brutalen Krieg", den Trump geerbt habe.

Bei dem Gipfel in Alaska am Freitag will Trump nach eigenen Worten zunächst die Rahmenbedingungen abklären. Zugleich gab er zu, dass er wohl nicht in der Lage sei, Putin von weiteren Angriffen auf die Ukraine abzuhalten. Er strebt ein rasches weiteres Treffen an, bei dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei sein soll. Allerdings schränkte Trump ein, dass es ein solches Treffen nur geben könnte, wenn die erste Begegnung gut verlaufe. Der Gipfel soll am Freitag erst am späten Abend mitteleuropäischer Zeit (gegen 21.30 Uhr) beginnen.

USA sehen russische Wirtschaft auf wackeligen Füßen

Die US-Website "Axios" berichtete unter Berufung auf ranghohe US-Regierungsbeamte, Trump wolle bei dem Treffen mit Putin einen Waffenstillstand erreichen - und könne dafür den Druck auf den Kreml verstärken. Washington glaube, die russische Wirtschaft bei Bedarf schnell in die Knie zwingen zu können - "morgen". Dafür seien nur wenige Schritte notwendig, hauptsächlich vom US-Finanzministerium, hieß es. Leavitt sagte, Trump habe viele Druckmittel, setze aber zunächst auf Diplomatie.

Putin äußerte sich unterdessen lobend über die US-Regierung. Sie unternehme "recht energische und aufrichtige Anstrengungen", um die Kämpfe in der Ukraine zu beenden und zu Vereinbarungen zu kommen, die im Interesse aller beteiligten Seiten lägen. Dies könne auch langfristige Bedingungen für Frieden in Europa und der Welt insgesamt schaffen, "wenn wir in den nächsten Phasen zu Vereinbarungen im Bereich der Kontrolle strategischer Offensivwaffen übergehen", sagte der Kremlchef.

Atomwaffenvertrag als Moskauer Lockmittel

Mit strategischen Offensivwaffen sind interkontinentale Atomwaffen gemeint. Der Bereich der nuklearen Rüstung ist zwischen Russland und den USA fast nicht mehr geregelt, weil Verträge ausgelaufen sind oder aufgekündigt wurden.

Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sagte, bei dem Gipfel werde es hauptsächlich um den Ukraine-Konflikt gehen. Es sollten aber auch andere Fragen besprochen werden.

USA könnten bei Sicherheitsgarantien mitmachen

Selenskyj betonte: "Der Weg zum Frieden kann nicht ohne die Ukraine festgelegt werden, und Verhandlungen können nur ein Ergebnis bringen, wenn sie während einer Waffenruhe stattfinden." Darin seien sich die Unterstützer der Ukraine in der sogenannten Koalition der Willigen einig.

Bei einer Schalte zwischen Selenskyj, den europäischen Verbündeten und Trump zeigte sich der US-Präsident nach dpa-Informationen dazu bereit, dass die USA an Sicherheitsgarantien für die Ukraine außerhalb der Nato beteiligen. Zuvor hieß es aus Washington oft, das sei Sache der Europäer. Trump sieht demnach in Zöllen ein stärkeres Druckmittel als in Sanktionen. Die USA verhängten jüngst einen zusätzlichen Importzoll von 25 Prozent auf Waren aus Indien, um das Land vom Kauf russischen Erdöls abzubringen. Die Energieexporte sind eine zentrale Geldquelle des russischen Staates.

Europäer fordern Waffenruhe vor Verhandlungen

Die Europäer und Ukrainer, allen voran Selenskyj, sind von den Gipfelberatungen ausgeschlossen. Sie befürchten, dass Trump und Putin sich auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt. 

Zu den Forderungen aus Europa, die Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auflistete, gehört, dass die Ukraine bei einem Folgetreffen mit am Tisch sitzen muss. Vor Verhandlungen müsse es eine Waffenruhe geben. Wenn über Territorialfragen gesprochen werde, müsse der derzeitige Frontverlauf Ausgangspunkt sein. Eine völkerrechtliche Anerkennung russischer Eroberungen sei ausgeschlossen. Zudem brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien und müsse auch eine starke Armee behalten.

Trump hatte mehrfach gesagt, dass ein "Gebietstausch" zwischen der Ukraine und Russland für eine Lösung notwendig sein dürfte. Russland will nach bisherigen Angaben die zu großen Teilen besetzten ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk komplett haben - und könnte dafür potenziell bereit sein, sich aus anderen besetzten Flächen zurückzuziehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:30 Uhr
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
16:25 Uhr
2 min.
Bodenpersonal von Ryanair in Spanien streikt
Der Streik des Bodenpersonals für Ryanair in Spanien hatte zunächst kaum Auswirkungen für die Passagiere. Es gab leichte Verspätungen, aber von gestrichenen Flügen wurde nichts bekannt.
Mitten in der Urlaubssaison starten Mitarbeiter des Bodenpersonals in Spanien einen Streik. Die Auswirkungen dürften sich jedoch in Grenzen halten. Das liegt auch an einer staatlichen Vorgabe.
10.08.2025
8 min.
Ukraine-Verhandlungen in Alaska? Trump will Putin empfangen
Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich in Alaska treffen. (Archivbild)
Es soll ein historisches Treffen werden: US-Präsident Trump lädt Kremlchef Putin ein - auf amerikanisches Staatsgebiet, das einst Russland gehörte. Es soll um die Ukraine gehen - ohne die Ukraine.
Luzia Geier, Anna Ringle, Andreas Stein und Ulf Mauder, dpa
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
09.08.2025
3 min.
Trump und Putin wollen sich in Alaska treffen
Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich in Alaska treffen. (Archivbild)
Zum ersten Mal seit vier Jahren wird ein amtierender US-Präsident Kremlchef Putin treffen. Am Freitag soll es so weit sein - und eine Gegeneinladung ist schon ausgesprochen.
Mehr Artikel