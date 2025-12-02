Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
US-Präsident Donald Trumps (links)„Kriegsminister“ Pete Hegseth gerät immer stärker unter Druck.
US-Präsident Donald Trumps (links)„Kriegsminister“ Pete Hegseth gerät immer stärker unter Druck. Bild: Aaron Schwartz/Imago
Welt
Trumps „Kriegsminister“ gerät in schwere See
Von Karl Doemens
Anhören
0:00 Anhören

Das Weiße Haus bestätigt die gezielte Tötung zweier Überlebender des Angriffs auf ein angebliches Drogenboot in der Karibik. Pete Hegseth soll den Befehl gegeben haben.

Es war eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die der demokratische Senator Mark Kelly zusammen mit fünf Kollegen vor zwei Wochen in einer Videobotschaft für die Angehörigen des US-Militärs aussprach: „Das Gesetz ist klar: Sie können illegale Befehle verweigern.“ Damit beschrieb der Ex-Marine-Kapitän nur abstrakt die geltende...
