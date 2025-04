Türkei: Massenproteste, Festnahmen und Angst vor Börsencrash

Nach der Verhaftung des Erdogan-Rivalen Imamoglu spitzt sich die Lage in der Türkei weiter zu. Die Regierung hofft jetzt auf die Feiertage.

Die Opposition in der Türkei will nach der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters und Präsidentschaftsaspiranten Ekrem Imamoglu den Druck auf Präsident Recep Tayyip Erdogan erhöhen. In Istanbul begannen am Montag neue Protestzüge von Studenten. Erdogan warf der Opposition, sie sei für Vandalismus und Angriffe auf Polizisten...