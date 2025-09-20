Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erneut haben russische Angriffe nach ukrainischen Angaben zivile Opfer gefordert. (Archivbild)
Erneut haben russische Angriffe nach ukrainischen Angaben zivile Opfer gefordert. (Archivbild) Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Welt
Ukraine: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
Nacht für Nacht überzieht Russland die Ukraine mit Angriffen aus der Luft. Dabei gibt es erneut zivile Opfer.

Kiew.

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv aus der Luft angegriffen. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden drei Menschen dabei getötet und Dutzende verletzt. 

Moskaus Militär setzte demnach 40 Raketen und Marschflugkörper und etwa 580 Drohnen ein. Unter Beschuss standen demnach die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Kiew, Odessa, Sumy und Charkiw. 

Die Ukraine habe bewiesen, dass sie sich und Europa schützen könne, schrieb Selenskyj bei Telegram. Er rief zu gemeinsamem Handeln für einen zuverlässigen Schutzschild auf und forderte einmal mehr, die Flugabwehr zu verstärken, Waffenlieferungen zu erhöhen und Sanktionen gegen Russland auszuweiten.

Dutzende Verletzte allein in Dnipropetrowsk

Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sei ein Mensch getötet und 26 weitere verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Serhij Lyssak, bei Telegram mit. Moskaus Militär habe Drohnen und Raketen eingesetzt. Beschädigt wurden demnach auch Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude und Betriebsgelände.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
