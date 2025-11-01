Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Ukraine hat zum zweiten Mal in einer Woche die Region um Russlands Hauptstadt Moskau mit Drohnen attackiert. (Archivbild)
Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Die Ukraine hat zum zweiten Mal in einer Woche die Region um Russlands Hauptstadt Moskau mit Drohnen attackiert. (Archivbild)
Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Welt
Ukrainische Drohnen greifen erneut Moskauer Umland an
Die Ukraine zielt mit ihren Kampfdrohnen immer häufiger auf die Hauptstadt des Gegners. Eine wichtige Ölpipeline soll beschädigt worden sein.

Moskau/Kiew.

Die ukrainische Armee hat in der Nacht mit Kampfdrohnen erneut die Region um die russische Hauptstadt Moskau angegriffen. Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete auf Telegram immer wieder von einzelnen Drohnen, die angeblich abgeschossen worden seien. Es war der zweite Angriff in einer Woche.

Kiewer Militärs sprechen von Treffer auf Pipeline 

In der Stadt Schukowski südöstlich von Moskau gab es am Freitagabend einen großflächigen Stromausfall, der von der Stadtverwaltung mit einer automatischen Abschaltung des Systems erklärt wurde. Angegriffen wurde auch die Nachbarstadt Ramenskoje. Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR nahm für sich in Anspruch, dort den wichtigen Ölpipeline-Ring um Moskau mit Drohnen beschädigt zu haben. Eine russische Bestätigung dafür gab es nicht.

Insgesamt berichtete das Verteidigungsministerium in Moskau von 98 ukrainischen Drohnen, die über russischem Gebiet ausgeschaltet worden seien.

Feuer in Gasverarbeitung bei Poltawa

Die ukrainische Luftwaffe zählte in der Nacht 223 anfliegende russische Kampfdrohnen, von denen angeblich 206 ausgeschaltet worden seien. Im zentralukrainischen Gebiet Poltawa sei ein Brand in einer Anlage zur Gasverarbeitung ausgebrochen, berichtete der Rundfunksender Suspilne. (dpa)

