UN-Chef: Gesamte Bevölkerung Gazas von Hungersnot bedroht

Die Hilfe, die seit einigen Tagen wieder in den Gazastreifen kommt, reicht laut Helfern lange nicht aus. UN-Generalsekretär António Guterres appelliert an Israel.

New York.

UN-Generalsekretär António Guterres warnt angesichts der israelischen Beschränkung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen vor einer Hungersnot, die den gesamten Küstenstreifen betrifft. "Die gesamte Bevölkerung Gazas ist von einer Hungersnot bedroht. Familien müssen hungern und ihnen wird das Nötigste vorenthalten – und das alles vor den Augen der Weltöffentlichkeit", sagte Guterres in New York. In dem abgeriegelten Gebiet leben rund zwei Millionen Menschen, Hunderttausende sind nach Angaben eines UN-Berichts von Mitte Mai akut vom Hungertod bedroht.