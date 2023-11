UN: Konvoi mit Medikamenten erreicht Klinik im Gazastreifen

Die UN nennen die medizinischen Bedingungen des Krankenhauses "katastrophal". Eine weitere Lieferung mit Hilfsgütern hat die Klinik nun erreicht. Der enorme Bedarf sei aber lange noch nicht gedeckt.

Genf/Gaza.

Ein Konvoi mit medizinischen Gütern hat nach Angaben der Vereinten Nationen das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen erreicht. Dies sei erst die zweite Lieferung lebensrettender Hilfsgüter an das Krankenhaus seit Beginn des Gaza-Kriegs, teilten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) am Abend mit.