Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bischöfe in den USA sind besorgt über die Zustände in Abschiebezentren. (Symbolbild)
Die Bischöfe in den USA sind besorgt über die Zustände in Abschiebezentren. (Symbolbild) Bild: yonhap/dpa
Die Bischöfe in den USA sind besorgt über die Zustände in Abschiebezentren. (Symbolbild)
Die Bischöfe in den USA sind besorgt über die Zustände in Abschiebezentren. (Symbolbild) Bild: yonhap/dpa
Welt
US-Bischöfe gegen Trumps Abschiebepolitik: "Klima der Angst"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals seit zwölf Jahren bezieht die Bischofskonferenz in den USA Stellung zur Politik des Präsidenten. Mit deutlichen Worten prangern die Bischöfe Trumps Massenabschiebungen an.

Baltimore.

Die Konferenz der Bischöfe in den USA hat in einer seltenen Erklärung den Umgang der Regierung unter Präsident Donald Trump mit Migranten kritisiert. "Wir lehnen die wahllose Massenabschiebung von Menschen ab", hieß es in der Mitteilung der jährlichen Bischofskonferenz in Baltimore, "wir beten für ein Ende der entmenschlichenden Rhetorik und Gewalt". 

"Es betrübt uns, in welchem Zustand sich die aktuelle öffentliche Debatte befindet und wie Einwanderer verunglimpft werden", schrieben die Bischöfe. Die Bedingungen in den Abschiebezentren seien besorgniserregend. Außerdem herrsche in den Kirchengemeinden ein "Klima der Angst und Sorge". "Uns schmerzt, wenn wir Eltern begegnen, die fürchten, auf dem Weg zur Schule mit ihren Kindern festgenommen zu werden, und Familien zu trösten, die bereits voneinander getrennt wurden."

Vizepräsident Vance ist prominenter Katholik

Viele hochrangige Mitglieder von Trumps Republikanischer Partei sind Katholiken. Der prominenteste von ihnen ist Vizepräsident JD Vance, der als Erwachsener zum katholischen Glauben konvertiert ist und 2019 getauft wurde. Trump selbst ist Christ, allerdings kein Katholik. Der Republikaner gilt nicht als sonderlich religiöser Mensch, auch wenn evangelikale Christen eine wichtige Wählergruppe für ihn sind.

Letzte gemeinsame Erklärung vor zwölf Jahren

Die Konferenz nahm die Erklärung am Mittwoch (Ortszeit) mit einer Mehrheit von 216 zu 5 Stimmen an. 3 Mitglieder enthielten sich. Trumps Name wurde in dem Text nicht genannt. Es ist nach Angaben der Bischöfe das erste Mal seit zwölf Jahren, dass eine solche Stellungnahme veröffentlicht wird. 

Das letzte Mal hatte sich die Bischofskonferenz 2013 gegen eine verpflichtende Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel durch die Krankenversicherung unter Präsident Barack Obama ausgesprochen.

Auch Papst kritisiert Trumps Migrationskurs

An der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken steht seit Mai als erster US-Amerikaner Papst Leo XIV, der sich bereits mehrfach deutlich zum Thema Migration geäußert hat. Zuletzt hatte er den Umgang der USA mit Migranten scharf kritisiert. Er äußerte Zweifel, ob dieser mit der Position der katholischen Kirche zum Schutz des Lebens in Einklang stehe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:51 Uhr
2 min.
Wolfsburg trennt sich auch von Sportdirektor Schindzielorz
Sebastian Schindzielorz ist nicht mehr Sportdirektor des VfL Wolfsburg. (Archivfoto).
Beim VfL Wolfsburg gehen die Aufräumarbeiten weiter. Nach dem Trainer muss nun auch der Sportdirektor gehen.
05.11.2025
5 min.
Drei Jahrzehnte Kampf für Reformen in der Kirche
Mehr Laienbeteiligung gehört zum Forderungskatalog von reformorientierten Katholiken. (Archivbild)
Frauen ins Priesteramt, weniger Fixierung auf Sexualmoral: Seit dreißig Jahren ruft "Wir sind Kirche" nach Reformen in der katholischen Kirche. Aber verändert hat sich wenig. Oder doch?
Kathrin Zeilmann, dpa
08.11.2025
3 min.
Trump droht mit US-Boykott des G20-Gipfels in Südafrika
Trump bezeichnet den Gipfel in Südafrika als Schande.
Trump hatte vor Monaten schon seine Teilnahme beim G20-Gipfel abgesagt. Stattdessen sollte Vize JD Vance nach Südafrika kommen. Doch auch danach sieht es jetzt nicht aus.
15:51 Uhr
3 min.
Koalition plant Milliarden-Darlehen für Pflegeversicherung
In letzter Minute wollen Union und SPD Beitragserhöhungen in der Pflege verhindern.
Die Finanznöte in der Pflege sind chronisch geworden. Müssen die Beiträge wieder erhöht werden? Die Koalition will nochmal Geld nachschießen.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel