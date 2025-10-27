Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die US-Heimatschutzbehörde hat einen britischen Kommentator festgenommen
Die US-Heimatschutzbehörde hat einen britischen Kommentator festgenommen Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Die US-Heimatschutzbehörde hat einen britischen Kommentator festgenommen
Die US-Heimatschutzbehörde hat einen britischen Kommentator festgenommen Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Welt
US-Einwanderungsbehörde nimmt britischen Kommentatoren fest
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein britischer Journalist ist auf Vortragsreise in den USA und wird dort festgenommen. Einer Organisation zufolge könnte seine Kritik am Vorgehen Israels in Gaza eine Rolle gespielt haben.

Washington.

Die US-Einwanderungsbehörde (ICE) hat den britischen Journalisten und Kommentator Sami Hamdi festgenommen. Man habe Hamdi sein Visum entzogen und plane, ihn abzuschieben, schrieb Tricia McLaughlin, die stellvertretende Ministerin im US-Heimatschutzministerium auf X. Denjenigen, die Terrorismus unterstützten und die nationale Sicherheit gefährdeten, sei es nicht erlaubt, das Land zu besuchen oder dort zu arbeiten. 

Eine Sprecherin des britischen Außenministeriums teilte der Nachrichtenagentur PA zufolge mit, dass das Ministerium mit der Familie des Mannes und den örtlichen Behörden in Kontakt stehe. 

Muslimische Verbände üben Kritik

Hamdi habe sich auf einer Vortragsreise in den USA befunden, und sei am Sonntagmorgen (Ortszeit) am Flughafen San Francisco von ICE-Beamten abgeführt worden, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes für US-Islamische Beziehungen (CAIR). Grund für seine Festnahme sei Hamdis Kritik an dem Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza. CAIR kündigte Rechtsbeistand für Hamdi an. 

Der Verband der Muslime in Großbritannien rief die britische Regierung dazu auf, Hamdi diplomatischen Beistand zu leisten. Pressefreiheit könne nicht selektiv sein, schrieb der Verband auf X. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
19.10.2025
3 min.
Kolumbien wirft USA Mord an Fischer in eigenem Seegebiet vor
Kolumbiens Präsident Gustavo Petro wirft den USA vor, in kolumbianischen Gewässern einen Unschuldigen getötet zu haben. (Archivbild)
Vor der kolumbianischen Küste wird im September ein Fischerboot bombardiert. Nun erhebt der Präsident des Landes mehrere schwere Vorwürfe gegen die USA. Deren Präsident geht direkt zum Angriff über.
14:52 Uhr
2 min.
Schweizer Motorrad-Pilot lebensbedrohlich verletzt
Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach einem schweren Unfall um sein Leben. (Archivbild)
Noah Dettwiler freut sich das Rennen in Malaysia. Doch auf dem Weg zum Start kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Der Schweizer kämpft seinem Vater zufolge um sein Leben.
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel