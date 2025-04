US-Medien: Hegseth teilte Militärpläne in Chat mit Ehefrau

Vor Wochen machte ein Gruppenchat hochrangiger Regierungsmitglieder in den USA Schlagzeilen. Jetzt berichten Medien von einem weiteren Vorfall.

Washington.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll Medienberichten zufolge Militärpläne in einem weiteren Gruppenchat auch mit seiner Ehefrau geteilt haben. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen, in dem privaten Chat bei Signal habe der Politiker detaillierte Informationen über Angriffe im Jemen Mitte März verbreitet. Signal ist eine kommerzielle Kommunikations-App.