US-Medien: Israels Abfangraketen werden knapp

Die meisten Raketenbeschüsse aus dem Iran wehrt Israel erfolgreich ab. Dafür ist das Arrow-Abfangsystem im Einsatz. Doch wie lange reicht die Munition noch?

New York/Washington. Abfangraketen für das israelische Abwehrsystem Arrow könnten US-Medienberichten zufolge bald knapp werden. Die USA seien sich der Kapazitätsprobleme seit Monaten bewusst, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten. Deshalb habe Washington Israels Verteidigung mit Systemen am Boden, zu Wasser und in der Luft verstärkt und seit Juni weitere Raketenabwehrsysteme in die Region geschickt.

Mit Angriffen zwischen Israel und dem Iran hat der Nahost-Konflikt im Juni eine weitere Eskalationsstufe erreicht.

Sorge um die Verteidigungsfähigkeit Israels äußerte auch eine über die Einschätzungen US-amerikanischer und israelischer Geheimdienste informierte Quelle in der "Washington Post". Israels Abwehrfähigkeit sei nur noch zehn oder zwölf weitere Tage auf bisherigem Niveau zu halten. Schon im Verlauf dieser Woche könne Israel wegen der Rationierung seiner Munition womöglich nur noch kleinere Raketenmengen abfangen, so die anonym bleibende Quelle: "Sie werden auswählen müssen, was sie abfangen wollen."

Israel habe zwar viele iranische Raketen abgefangen oder vor Ort zerstört, und auch die Intensität des iranischen Beschusses habe in den vergangenen Tagen deutlich nachgelassen, so die Einschätzung. Allerdings ist unbekannt, welche Mengen an Munition der Iran noch in der Hinterhand hat.

Experte: Können uns Fangenspielen nicht leisten

Die Kapazitäten der USA dürften zudem ebenfalls bald zur Neige gehen, sagte Tom Karako, Experte für Raketenabwehrsysteme des Washingtoner Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) dem "Wall Street Journal". "Die Israelis und ihre Freunde müssen mit aller gebotenen Eile handeln und alles tun, was getan werden muss, denn wir können es uns nicht leisten, untätig herumzusitzen und Fangen zu spielen."

Das für die Herstellung von Arrow-Raketen zuständige Unternehmen Israel Aerospace Industries äußerte sich auf Anfrage des "WSJ" nicht dazu.

Israel verfügt über eine mehrstufige Raketenabwehr. Das Raketenabwehrsystem Arrow 3 kann nach israelischen Angaben ballistische Raketen außerhalb der Atmosphäre abfangen. Es ist auf Lang- und Mittelstreckenraketen - wie etwa aus dem Iran - ausgerichtet.

Gegen Raketen mit kürzerer Reichweite, wie sie beispielsweise von militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen abgefeuert werden, setzt Israel das System "Iron Dome" (Eisenkuppel) ein. (dpa)