Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das US-Repräsentantenhaus berät über den Regierungsstillstand.
Das US-Repräsentantenhaus berät über den Regierungsstillstand. Bild: Erin Hooley/AP/dpa
Das US-Repräsentantenhaus berät über den Regierungsstillstand.
Das US-Repräsentantenhaus berät über den Regierungsstillstand. Bild: Erin Hooley/AP/dpa
Welt
US-Parlament vor Votum für Ende des Regierungsstillstands
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stillstand der Regierungsgeschäfte plagt die USA schon Wochen: Der Flugverkehr ist eingeschränkt, Lebensmittelhilfe fehlt. Jetzt schauen alle auf ein Votum im Parlament.

Washington.

Im US-Parlament wird eine Abstimmung über ein mögliches Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte - des Shutdowns - erwartet. Ab 23.00 Uhr (MEZ/ Nachmittag Ortszeit) wird es voraussichtlich zu einem Votum im Repräsentantenhaus in Washington kommen. Wie lange sich der Prozess in der Kammer ziehen wird, ist unklar.

Wenn das Repräsentantenhaus zustimmt, ist noch eine Unterschrift von US-Präsident Donald Trump nötig, damit der dann bis Ende Januar laufende Übergangshaushalt in Kraft tritt. Dann wäre der Regierungsstillstand vorerst beendet. Zum Shutdown kam es, weil sich Republikaner und Demokraten nicht über einen Haushalt einig wurden. Sie geben sich dafür gegenseitig die Schuld.

Das Weiße Haus zeigte sich zuversichtlich, dass der Shutdown bald beendet werden könnte. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte, der Präsident könnte bereits heute Abend (Ortszeit) die Unterschrift leisten.

Shutdown-Rekord

Dieser Shutdown ist der längste der US-Geschichte: Seit 1. Oktober werden Behördenmitarbeiter nicht mehr bezahlt, Tausende Flüge wurden wegen Personalengpässen gestrichen und viele US-Amerikaner bekommen keine Lebensmittelhilfe mehr, weil ohne beschlossenen Haushalt kein Geld fließt.

Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine knappe Mehrheit - sie stellen 219 Abgeordnete, die Demokraten 213; 3 Sitze sind aktuell vakant. Gesetze werden mit einer einfachen Mehrheit verabschiedet.

Durchbruch im Senat

Am Wochenende hatte es in der anderen Kammer im US-Parlament - im Senat - einen Durchbruch in dem Kräftemessen zwischen Demokraten und Republikaner gegeben. Einige Demokraten stimmten mit den Republikanern und machten damit den Weg frei, dass in einem weiteren Schritt über den Übergangshaushalt abgestimmt werden konnte. Der Senat beschloss am Montag den Übergangshaushalt.

Shutdown könnte wiederkommen

Wenn der Shutdown beendet werden sollte, ist das eine vorläufige Lösung. Der Übergangshaushalt würde bis Ende Januar gelten. Theoretisch kann es also sein, dass dann erneut die Regierungsgeschäfte zum Erliegen kommen, wenn es keine Einigung für einen längerfristigen Haushalt gibt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
16:00 Uhr
2 min.
Helau Halsbrücke! Die schönsten Bilder vom Festumzug zum 40. HCC-Geburtstag
Bunt und vergnügt ging es am Samstag beim Faschingsumzug in Halsbrücke zu. Wer ist denn diesmal das Prinzenpaar?
Cornelia Schönberg, Marcel Schlenkrich
10.11.2025
2 min.
US-Senat tagt zum Haushaltsstreit - Weitere Abstimmung offen
Der US-Senat ist wieder zusammengekommen, um über den Haushalt zu debattieren.
Gestrichene Flüge, keine Lebensmittelhilfe, keine Gehälter: Dass die USA keinen verabschiedeten Haushalt haben, macht sich immer stärker bemerkbar. Wird es im Senat den Durchbruch geben?
13.11.2025
4 min.
Trump unterschreibt Haushalt: Shutdown in den USA beendet
US-Präsident hat hochrangige Politiker seiner republikanischen Partei zur Unterzeichnung des Gesetzespakets zum Ende des Shutdowns ins Weiße Haus gebeten.
Noch nie dauerte ein Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA so lange. In der Nacht beschließt das Parlament einen Übergangshaushalt.
16:00 Uhr
4 min.
Kuhfladen für mehr Artenvielfalt: Wie schottische Hochlandrinder das Limbacher Teichgebiet bereichern
Zwei schottische Hochlandrinder leben seit September im Limbacher Teichgebiet.
Seit Sommer sind Wasserbüffel und schottische Hochlandrinder an Schimmels Teichen zu Hause. Ihr Alltag folgt einem festen Rhythmus. Damit tun sie Gutes für Flora und Fauna.
Julia Grunwald
Mehr Artikel