Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die neue Präsidenten-Galerie ist enthüllt worden.
Die neue Präsidenten-Galerie ist enthüllt worden. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Die neue Präsidenten-Galerie ist enthüllt worden.
Die neue Präsidenten-Galerie ist enthüllt worden. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Welt
US-Präsidenten-Galerie im Weißen Haus: Maschine statt Biden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist ein Affront gegen Joe Biden. Im Weißen Haus gibt es eine neue Präsidenten-Galerie, aber Trumps Vorgänger fehlt - stattdessen hängt dort ein ganz anderes Foto.

Washington.

Präsident Donald Trump hat eine neue Galerie im Weißen Haus mit Porträts der US-Staatschefs für einen Affront gegen seinen Vorgänger Joe Biden genutzt. Die Schwarz-Weiß-Fotos in goldfarbenen Rahmen zeigen die US-Präsidenten chronologisch nacheinander - aber anstatt Bidens Konterfei ist dort ein Gerät abgebildet, das Unterschriften imitiert. 

Unter dem von der Regierungszentrale veröffentlichten Foto der Maschine steht Bidens Name und dessen Amtszeit (2021 bis 2025). Die Porträts sind an einer Wand im Außenbereich des Weißen Hauses platziert. Der Platz Bidens ist dabei umrahmt von Trump-Porträts, denn der Republikaner war sein Vorgänger und ist auch sein Nachfolger im höchsten Staatsamt.

Der sogenannte Autopen, eine mechanische Signaturhilfe, ist früheren Medienberichten zufolge nicht unüblich im Alltag der US-Präsidenten. Republikaner werfen der Biden-Vorgängerregierung allerdings unter anderem vor, den Autopen für eine große Menge an Begnadigungen eingesetzt zu haben - und zwar ohne Bidens Genehmigung. 

Republikaner streuen Zweifel an Biden

Aus dem republikanischen Lager werden immer wieder Zweifel gestreut, ob der Demokrat Biden (82) am Ende seiner Präsidentschaft, die bis Januar 2025 dauerte, der Aufgabe noch gewachsen war und tatsächlich noch selbst alles entschied. Biden sagte vor Monaten in einem Interview der "New York Times", er habe alle Begnadigungen zum Ende seiner Amtszeit mündlich genehmigt.

Trump hebt immer wieder auf das Thema ab und nutzt es, um Biden zu verspotten. Wenn er etwa selbst Anordnungen in seinem Büro, dem Oval Office, unterschreibt, setzt er häufig noch eine Spitze gegen Biden ab und sagt bei der Unterschrift in die Kameras: "Kein Autopen". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Trotz starker Leistung: Niners Chemnitz verlieren Saisonauftakt bei Vizemeister Ratiopharm Ulm
Ty Brewer von den Niners Chemnitz (links) im Duell mit dem Ulmer Nelson Weidemann.
Nach einem starken Beginn sind die Chemnitzer Basketballer zu oft an der guten Defense der Gastgeber oder an der eigenen Wurfschwäche gescheitert. Am Ende hieß es 81:94. Hier das Spiel zum Nachlesen im Ticker.
Thomas Reibetanz
29.09.2025
4 min.
Bald gibt es erste Flussbestattungen in Deutschland
Mit der Neufassung des Bestattungsgesetzes sind neue Beisetzungen in Rheinland-Pfalz möglich. (Archivbild)
Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland in Deutschland, das Flussbestattungen erlaubt. Das Gesetz ist jetzt in Kraft. Auf dem Wasser bereitet man sich vor.
Birgit Reichert (Text) und Harald Tittel (Foto), dpa
20.09.2025
3 min.
Trump sieht in negativer Berichterstattung über ihn "Betrug"
US-Präsident Trump sieht sich als Opfer einer medialen Hetzkampagne.
US-Präsident Trump ist sich sicher: Wenn die Medien zu viel Negatives über eine Person berichten, hat das nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun. Wie viel zu viel ist, erklärt er gleich mit.
29.09.2025
4 min.
Von Opa-Unterwäsche zum Trend: So soll Feinripp cool werden
Feinripp gilt als Chiffre für Qualität - aber auch als Sinnbild der Spießigkeit. (Archivbild)
Von der Unterwäsche der Großväter zum Style-Piece? Feinripp gilt als Textil der deutschen Alltagskultur. Traditionshersteller müssen aber um die junge Zielgruppe kämpfen.
Aleksandra Bakmaz, dpa
05.09.2025
2 min.
Biden wegen Hautkrebses operiert
Ärzte haben beim Ex-US-Präsidenten Joe Biden Hautkrebs entfernt.(Archivbild)
Sein Alter und Gesundheitszustand waren immer wieder Thema hitziger Debatten - und führten im vergangenen Jahr auch zu seinem Rückzug aus dem Wahlkampf. Nun unterzog sich Biden einer Hautoperation.
21:45 Uhr
1 min.
Liveticker zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: So lief der erste Wahlabend
Im Gasthof Halsbach verfolgte Philipp Preißler (M.) die Auszählung.
Philipp Preißler hat im ersten Wahlgang zur Oberbürgermeisterwahl 31,49 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, aber die Mehrheit verpasst. Der Ticker des ersten Wahlabends zum Nachlesen.
von unseren Redakteurinnen und Redakteuren
Mehr Artikel