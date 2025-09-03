Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trump kämpft gegen Drogenkartelle.
Trump kämpft gegen Drogenkartelle. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Trump kämpft gegen Drogenkartelle.
Trump kämpft gegen Drogenkartelle. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Welt
US-Schlag gegen Drogen - eskaliert Streit mit Venezuela?
Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es hatte sich angedeutet, dass die USA mit Militärgewalt gegen den internationalen Drogenhandel vorgehen würden. Der erste Schlag ist erfolgt. Was passiert jetzt?

Washington/Caracas.

Die USA haben einen Militärschlag in der Südkaribik ausgeführt. Präsident Donald Trump feierte das öffentlich als Erfolg und postete Videoaufnahmen, wie ein Boot, das aus Venezuela mit Drogen an Bord ausgelaufen sein soll, zerstört wird. Es gibt nach US-Angaben elf Tote, Trump nennt sie "Terroristen". Was passiert jetzt?

Wie steht es um das Verhältnis zwischen Venezuela und den USA?

Es ist auf einem Tiefpunkt. Seit Jahren gibt es Spannungen, sie sind jüngst größer geworden. Die Trump-Regierung erhöhte die Belohnung auf bis zu 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) für Informationen, die zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen. Die USA werfen ihm Verstoß gegen die US-Drogengesetze vor. Maduro bringe tödliche Drogen - Kokain - und Gewalt in die USA. Die Vereinigten Staaten zweifeln die Wahl 2024 in Venezuela an - der autoritär regierende Maduro hatte sich trotz einer von Betrugsvorwürfen begleiteten Wahl, landesweiter Proteste und internationaler Kritik für eine dritte Amtszeit bis 2031 vereidigen lassen.

Könnte die Lage jetzt eskalieren? 

Der militärische Angriff auf ein mutmaßliches Schmugglerboot in der Karibik stellt zumindest eine neue Eskalationsstufe dar. Es könnten von US-Seite weitere Schläge erfolgen. 

Maduro bezeichnet die US-Militärpräsenz in der Karibik als "größte Bedrohung" seit einem Jahrhundert. Er warnte die USA vor einer Intervention in dem südamerikanischen Land und drohte im Falle eines Angriffs mit bewaffnetem Widerstand. "Wenn Venezuela angegriffen würde, würden wir sofort zum bewaffneten Kampf zur Verteidigung unseres Territoriums übergehen", sagte er. Zuletzt verlegte die Regierung Tausende Soldaten an die Grenze zu Kolumbien und rekrutierte neue Mitglieder für die paramilitärischen Milizen.

Hatte sich der US-Schlag im Meer angedeutet?

Ja. Die "New York Times" hatte vor Wochen berichtet, dass eine erhebliche Verstärkung der US-Seestreitkräfte im südlichen Karibischen Meer zu beobachten sei. Die Zeitung berief sich auf Quellen, ohne Namen zu nennen, wonach Trump das Verteidigungsministerium angewiesen haben solle, militärische Gewalt gegen bestimmte lateinamerikanische Drogenkartelle anzuwenden. Die US-Regierung stuft diese als terroristische Organisationen ein. Auch andere US-Medien berichteten von Kriegsschiffen, die vor die Küste Venezuelas entsandt worden seien. Die Zerstörer sollen demnach dort illegale Drogentransporte abfangen.

Welche Rolle spielt Venezuela im internationalen Drogenhandel?

Venezuela ist ein wichtiges Transitland für den Schmuggel von Kokain aus Kolumbien in Richtung USA und Europa. Traditionell wurde das Geschäft von kolumbianischen Verbrechersyndikaten kontrolliert, zuletzt waren auch Splittergruppen kolumbianischer Rebellen in Venezuela aktiv. Außerdem mischt die venezolanische Bande Tren de Aragua im Drogengeschäft mit. Die Gruppe ging aus einer Eisenbahner-Gewerkschaft hervor, kontrollierte zunächst ein Gefängnis und breitete sich dann in der ganzen Region aus. Der Gang soll nun auch der Angriff in der Karibik gegolten haben. 

Eskaliert nun die Lage? (Archivbild)
Eskaliert nun die Lage? (Archivbild) Bild: Marcos Salgado/XinHua/dpa
Eskaliert nun die Lage? (Archivbild)
Eskaliert nun die Lage? (Archivbild) Bild: Marcos Salgado/XinHua/dpa

Ist Präsident Maduro selbst in den Drogenhandel verwickelt?

Das ist zumindest die Auffassung der US-Regierung. Die Justiz hat Anklage gegen ihn erhoben. Die US-Behörden werfen Maduro vor, die Vereinigten Staaten mit Kokain zu überschwemmen und die Droge als Waffe zu benutzen. Gesteuert werden soll der Drogenhandel vom sogenannten Cartel de los Soles (Kartell der Sonnen) - ein Verbrechersyndikat aus Offizieren der Streitkräfte. Sicherheitsexperten sind allerdings uneins, ob das Kartell überhaupt existiert.

Wie groß ist das Drogenproblem in den USA?

Trump hat den Kampf gegen Drogen als eines seiner wichtigsten Themen benannt. Vor allem Fentanyl ist zu einem großen Problem in den USA geworden. Die synthetische Droge macht schnell und stark abhängig. Aber auch andere Drogen wie Kokain stehen im Fokus. Die US-Regierung wirft mehreren Ländern wie unter anderem Venezuela, Mexiko und Kanada vor, nicht genügend dagegen zu tun, dass Kartelle die Vereinigten Staaten mit Drogen überschwemmen. Sie setzte viele Hebel an: etwa Visa-Beschränkungen gegen Drogenhändler, deren Familienangehörigen und Geschäftspartner. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
6 min.
"Ich bin kein Diktator" - wohin driften die USA unter Trump?
"Ich bin kein Diktator", sagt Trump über sich selbst. (Archivfoto)
Massenentlassungen, Militär auf den Straßen, Verfahren gegen Gegner: In den USA ist das zum Regierungsalltag geworden. Donald Trump ist erst ein Dreivierteljahr im Amt. Wie weit wird er gehen?
Anna Ringle und Andrej Sokolow, dpa
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
3 min.
Trump will neuen Namen für Verteidigung: "Kriegsministerium"
US-Präsident Trump will die Umbenennung des Verteidigungsministeriums in "Kriegsministerium". (Archivfoto)
Donald Trump präsentiert sich als US-Präsident, der Kriege beenden will. Ausgerechnet dieses Wort soll künftig in einem Ministeriumsnamen vorkommen.
Mehr Artikel