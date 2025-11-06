Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pelosi wird sich nicht erneut zur Wahl stellen. (Archivbild)
Pelosi wird sich nicht erneut zur Wahl stellen. (Archivbild) Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Pelosi machte immer wieder mit ihrer Kritik an Trump Schlagzeilen. (Archivbild)
Pelosi machte immer wieder mit ihrer Kritik an Trump Schlagzeilen. (Archivbild) Bild: Patrick Semansky/AP/dpa
Pelosi wird sich nicht erneut zur Wahl stellen. (Archivbild)
Pelosi wird sich nicht erneut zur Wahl stellen. (Archivbild) Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Pelosi machte immer wieder mit ihrer Kritik an Trump Schlagzeilen. (Archivbild)
Pelosi machte immer wieder mit ihrer Kritik an Trump Schlagzeilen. (Archivbild) Bild: Patrick Semansky/AP/dpa
Welt
US-Spitzenpolitikerin Pelosi geht in den Ruhestand
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit fast 40 Jahren sitzt Nancy Pelosi im US-Kongress. 2026 wird neu gewählt - und die 85 Jahre alte Demokratin will nicht mehr kandidieren.

Washington.

Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat ihren Rückzug aus dem Kongress angekündigt. Sie habe das Privileg gehabt, San Francisco über Jahrzehnte im Repräsentantenhaus zu vertreten, sagte die 85 Jahre alte Demokratin in einer Videobotschaft auf der Plattform X. "Deshalb möchte ich, dass Sie, meine Mitbürgerinnen und Mitbürger aus San Francisco, als Erste davon erfahren: Ich werde nicht erneut für den Kongress kandidieren."

2026 werden bei den Kongresswahlen alle Sitze im Repräsentantenhaus neu gewählt. Pelosi vertritt dort seit 1987 San Francisco. Pelosis Entscheidung dürfte ein Ringen innerhalb der Demokraten um die Nachfolge im traditionell fest demokratischen Wahlbezirk auslösen. Ihre Amtszeit endet 2027. 

Machte mit Trump-Kritik Schlagzeilen

Pelosi war über viele Jahre hinweg die Vorsitzende des Repräsentantenhauses - als erste Frau in diesem Amt. Sie galt als wichtige Verbündete von Präsident Joe Biden, äußerte sich zuletzt aber auch kritisch, als in der Partei über seine politische Zukunft vor dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 diskutiert wurde.

Pelosi sorgte zudem häufig mit ihrer scharfen Kritik an US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen - etwa im Februar 2020, als sie nach dessen Rede zur Lage der Nation im Kongress demonstrativ das Manuskript der Ansprache zerriss. Sie saß damals in ihrer Rolle als Vorsitzende des Repräsentantenhauses hinter Trump.

Der Republikaner reagierte mit entsprechenden Worten auf ihre Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren. "Der Abgang von Nancy Pelosi ist eine großartige Sache für Amerika", zitierte ihn der US-Sender Fox News. Pelosi sei "böse, korrupt", und habe sich "nur auf schlechte Dinge für unser Land" konzentriert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
29.10.2025
2 min.
US-Präsident Trump: Dritte Amtszeit ist mir nicht erlaubt
Eine dritte Amtszeit im Weißen Haus? Nun sagt sogar US-Präsident Donald Trump, dass das aufgrund der Rechtslage nicht möglich sei.
Donald Trump spielte bereits öfter auf eine mögliche weitere Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2028 an. Nun findet er dazu klare Worte.
08:02 Uhr
2 min.
Angriff auf Venezuela? US-Senat lehnt Kongress-Mitsprache ab
Das US-Parlament muss Einsätzen gegen Venezuela nach der Entscheidung im Senat nicht erst zustimmen. (Archivbild)
Der US-Senat stimmt mit Mehrheit gegen ein Gesetz, das Militäraktionen gegen Venezuela an die Zustimmung des Kongresses gebunden hätte. Was sind die Hintergründe?
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:15 Uhr
1 min.
Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna
In der Dorotheenstraße ist am Freitag Gas aus einer Leitung getreten.
In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.
Julia Grunwald
Mehr Artikel