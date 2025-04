US-Vizepräsident Vance beginnt Besuch in Rom

Der Stellvertreter von Donald Trump trat als Erwachsener zum katholischen Glauben über. Zu Ostern kommt er in die Ewige Stadt - und wird auch im Vatikan erwartet.

Rom.

US-Vizepräsident JD Vance ist zu einem Besuch in Italien eingetroffen. Der Stellvertreter von Donald Trump will die Ostertage mit seiner Familie in Rom und im Vatikan verbringen. Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Trump am Freitag noch im Weißen Haus getroffen hatte. Am Ostersonntag will Vance die Ostermesse im Petersdom besuchen.