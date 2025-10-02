Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Verteidigungsminister Vladimir Padrino López prangerte eine Provokation der USA an. (Archivbild)
Verteidigungsminister Vladimir Padrino López prangerte eine Provokation der USA an. (Archivbild) Bild: ---/Prensa Miraflores/dpa
Welt
Venezuela: Fünf US-Kampfjets flogen nahe unserer Küste
In der Karibik halten die Spannungen zwischen Washington und Caracas an. Das südamerikanische Land spricht nun von militärischen Schikanen nahe seines Hoheitsgebietes.

Caracas.

Venezuela hat der US-Regierung vorgeworfen, fünf Kampfjets im Karibischen Meer nahe seiner Küste eingesetzt zu haben. Es handele sich um eine Provokation, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López. Die USA haben bereits mehrere mutmaßliche Drogenboote aus dem südamerikanischen Land in der Karibik beschossen und dabei mindestens 14 Menschen getötet.

"Ich verurteile vor der Weltöffentlichkeit die militärische Schikane und Bedrohung des venezolanischen Volkes durch die US-Regierung", sagte Padrino in einer vom staatlichen Sender VTV übertragenen Rede. 

Die Stimmung zwischen beiden Ländern ist angespannt. Washington wirft Caracas vor, in den Drogenhandel für den US-Markt verwickelt zu sein. Der autoritär regierende venezolanische Präsident Nicolás Maduro bestreitet das. (dpa)

