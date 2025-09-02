Vietnam inszeniert prächtige Parade zum 80. Nationalfeiertag

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hunderttausende jubelten und feierten bei der Parade ihr Land.
Hunderttausende jubelten und feierten bei der Parade ihr Land. Bild: Athit Perawongmetha/Reuters Pool/AP/dpa
Auch viele Soldatinnen marschierten bei der Parade mit.
Auch viele Soldatinnen marschierten bei der Parade mit. Bild: Luong Thai Linh/Pool EPA/AP/dpa
Es war die größte Militärparade in Vietnam seit Jahrzehnten.
Es war die größte Militärparade in Vietnam seit Jahrzehnten. Bild: Luong Thai Linh/Pool EPA/AP/dpa
Etwa 16.000 Soldatinnen und Soldaten nahmen teil.
Etwa 16.000 Soldatinnen und Soldaten nahmen teil. Bild: Athit Perawongmetha/Pool Reuters/AP/dpa
Die rote Nationalflagge mit gelbem Stern war allgegenwärtig.
Die rote Nationalflagge mit gelbem Stern war allgegenwärtig. Bild: Luong Thai Linh/Pool EPA/AP/dpa
Vietnam hatte sich am 2. September 1945 von der französischen Kolonialherrschaft unabhängig erklärt.
Vietnam hatte sich am 2. September 1945 von der französischen Kolonialherrschaft unabhängig erklärt. Bild: Athit Perawongmetha/Pool Reuters/AP/dpa
Hunderttausende jubelten und feierten bei der Parade ihr Land.
Hunderttausende jubelten und feierten bei der Parade ihr Land. Bild: Athit Perawongmetha/Reuters Pool/AP/dpa
Auch viele Soldatinnen marschierten bei der Parade mit.
Auch viele Soldatinnen marschierten bei der Parade mit. Bild: Luong Thai Linh/Pool EPA/AP/dpa
Es war die größte Militärparade in Vietnam seit Jahrzehnten.
Es war die größte Militärparade in Vietnam seit Jahrzehnten. Bild: Luong Thai Linh/Pool EPA/AP/dpa
Etwa 16.000 Soldatinnen und Soldaten nahmen teil.
Etwa 16.000 Soldatinnen und Soldaten nahmen teil. Bild: Athit Perawongmetha/Pool Reuters/AP/dpa
Die rote Nationalflagge mit gelbem Stern war allgegenwärtig.
Die rote Nationalflagge mit gelbem Stern war allgegenwärtig. Bild: Luong Thai Linh/Pool EPA/AP/dpa
Vietnam hatte sich am 2. September 1945 von der französischen Kolonialherrschaft unabhängig erklärt.
Vietnam hatte sich am 2. September 1945 von der französischen Kolonialherrschaft unabhängig erklärt. Bild: Athit Perawongmetha/Pool Reuters/AP/dpa
Welt
Vietnam inszeniert prächtige Parade zum 80. Nationalfeiertag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Panzer, Kampfjets und internationale Gäste von Russland bis Belarus: Vietnam feiert seine Unabhängigkeit mit einer Militärshow der Superlative – doch nicht alle Länder sind dabei.

Hanoi.

Zum 80. Jahrestag der Unabhängigkeit Vietnams haben sich riesige Menschenmengen in der Hauptstadt Hanoi versammelt, um bei der größten Militärparade seit Jahrzehnten dabei zu sein. Der zentral gelegene Ort Ba-Dinh-Platz, an dem der damalige Präsident Ho Chi Minh am 2. September 1945 die Unabhängigkeit ausrief, bildete den symbolischen Mittelpunkt der Feierlichkeiten. 

Schon in den frühen Morgenstunden rollten Panzer, Raketen, Amphibienfahrzeuge und weiteres modernes Kriegsgerät im Konvoi an den Rängen vorbei. Etwa 16.000 Soldatinnen und Soldaten nahmen an der mehrstündigen Parade teil. Zum Programm gehörten auch Flugvorführungen mit Militärhubschraubern und Kampfjets sowie Veranstaltungen auf See mit Kriegsschiffen und U-Booten. Allgegenwärtig war die berühmte rote Nationalflagge mit gelbem Stern. 

Die Parade fand auf dem Ba-Dinh-Platz statt, wo Ho Chi Minh vor 80 Jahren die Unabhängigkeit verkündet hatte.
Die Parade fand auf dem Ba-Dinh-Platz statt, wo Ho Chi Minh vor 80 Jahren die Unabhängigkeit verkündet hatte. Bild: Vincent Thian/AP POOL/AP/dpa
Die Parade fand auf dem Ba-Dinh-Platz statt, wo Ho Chi Minh vor 80 Jahren die Unabhängigkeit verkündet hatte.
Die Parade fand auf dem Ba-Dinh-Platz statt, wo Ho Chi Minh vor 80 Jahren die Unabhängigkeit verkündet hatte. Bild: Vincent Thian/AP POOL/AP/dpa

Warum waren keine europäischen Gäste dabei?

Kleinere Kontingente und ranghohe Politiker befreundeter Staaten - Russland, China, Laos, Kambodscha und Belarus – waren bei der imposanten Parade ebenfalls dabei. Ihre Teilnahme gelte als sichtbares Zeichen der Freundschaft und außenpolitischen Ausrichtung Vietnams, berichteten örtliche Medien. Mehrere europäische Länder hatten im Vorfeld Einladungen abgelehnt: Wegen des Kriegs in der Ukraine wollten sie nicht bei einer militärischen Schau mit russischen Truppen gesehen werden.

Vietnam hatte sich am 2. September 1945 von der französischen Kolonialherrschaft unabhängig erklärt. Ho Chi Minh rief damals die Demokratische Republik Vietnam aus. Die endgültige Unabhängigkeit erlangte das Land aber erst nach dem Indochinakrieg 1954.

Die Regierung präsentierte die militärische Stärke des Landes.
Die Regierung präsentierte die militärische Stärke des Landes. Bild: Athit Perawongmetha/Reuters Pool/AP/dpa
Die Regierung präsentierte die militärische Stärke des Landes.
Die Regierung präsentierte die militärische Stärke des Landes. Bild: Athit Perawongmetha/Reuters Pool/AP/dpa

Vom armen Land zur wirtschaftlichen Boomregion

Von einem der ärmsten Länder der Welt hat sich das südostasiatische Land zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Das Land produziert heute unter anderem Elektronikartikel, Textilien und landwirtschaftliche Produkte wie Kaffee und Reis. Auch viele deutsche Firmen lassen in Vietnam fertigen.

Am Mittwoch ist auch in China eine riesige Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg geplant. Dabei sind unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
4 min.
China feiert mit Kim und Putin Militärparade in Peking
Der russische Präsident Wladimir Putin, der chinesische Präsident Xi Jinping und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un kommen zu einer Militärparade anlässlich des 80. Jahrestages der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg.
Mit einer gigantischen Parade gedenkt China des Endes des Zweiten Weltkriegs. Putin und Kim stehen demonstrativ an der Seite von Xi - und US-Präsident Trump lässt sich zu einem Einwurf hinreißen.
02.09.2025
2 min.
Putin und Xi betonen Einigkeit - Gut 20 Abkommen besiegelt
Russlands Präsident Putin will nach dem Gipfel noch eine Militärparade in Peking besuchen.
China gilt als Russlands wichtigster Rückhalt im Ukraine-Krieg. Nun stellen beide Staatschefs ihr gutes Verhältnis zu Schau und schmieden Deals zu Energie, KI und Landwirtschaft.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
Mehr Artikel