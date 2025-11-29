Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen geht davon aus, dass noch zahlreiche Tote unter Trümmern verschüttet sind. (Archivbild)
Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen geht davon aus, dass noch zahlreiche Tote unter Trümmern verschüttet sind. (Archivbild) Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Welt
Von Hamas kontrollierte Behörde: über 70.000 Tote in Gaza
Erstmals spricht eine von der Hamas kontrollierte Behörde von mehr als 70.000 Toten im Gaza-Krieg. Vereinzelt gibt es trotz Waffenruhe noch neue Opfer. Außerdem werden noch immer Leichen geborgen.

Gaza.

Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind in den zwei Jahren des Gaza-Kriegs rund 70.100 Palästinenser ums Leben gekommen. Die Zahl, die nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheidet und derzeit nicht unabhängig überprüft werden kann, liegt damit erstmals über der Marke von 70.000 Toten. Schätzungen gehen sogar von deutlich höheren Totenzahlen aus.

Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe, vereinzelt gibt es aber noch immer Tote bei gewaltsamen Zwischenfällen. Laut Angaben aus dem Gazastreifen werden zudem noch immer Leichen geborgen, die bei früheren israelischen Angriffen oder Kämpfen ums Leben gekommen sind. Die von der Hamas kontrollierte Behörde geht davon aus, dass noch immer zahlreiche Tote unter Trümmern verschüttet sind. Der Gazastreifen ist während des Kriegs großflächig zerstört worden.

Auslöser des Kriegs war das beispiellose Massaker der Hamas und anderer extremistischer Organisationen in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden. (dpa)

