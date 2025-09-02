Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erste Station des Außenministers in Indien ist die High-Tech-Metropole Bengaluru.
Erste Station des Außenministers in Indien ist die High-Tech-Metropole Bengaluru. Bild: Soeren Stache/dpa
Erste Station des Außenministers in Indien ist die High-Tech-Metropole Bengaluru.
Erste Station des Außenministers in Indien ist die High-Tech-Metropole Bengaluru. Bild: Soeren Stache/dpa
Welt
Wadephul im indischen High-Tech-Zentrum Bengaluru
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eines der zentralen Themen für den Außenminister in Indien ist das Werben um gut ausgebildete Fachkräfte. Im "Silicon Valley" des Landes geht es auch um vertiefte Wirtschaftsbeziehungen.

Bengaluru.

Außenminister Johann Wadephul hat seine zweitägige Indien-Reise mit einem wirtschaftspolitischen Schwerpunkt in der High-Tech-Metropole Bengaluru (ehemals Bangalore) begonnen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland sucht er im Goethe-Institut in der Stadt in der Provinz Karnataka im Südwesten des Landes das Gespräch mit Deutsch-Schülerinnen und -Schülern über deren Wünsche und Perspektiven.

Die Bundesregierung sieht in dem bevölkerungsreichsten Land und der größten Demokratie der Welt mit rund 1,4 Mrd. Einwohnern ein großes Potenzial, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Die Millionenstadt Bengaluru ist wegen ihrer großen Konzentration von IT-Unternehmen auch als "Silicon Valley" Indiens bekannt. 

Besuch im Satellitentestzentrum

Im Hauptquartier der indischen Weltraumforschungsorganisation Isro will sich Wadephul später über die Entwicklungen im dortigen Satellitentestzentrum informieren. Nach dem Willen der Regierung in Neu-Delhi sollen bis 2040 indische Astronauten auf dem Mond gelandet sein. In den nächsten Jahren soll es den ersten bemannten Raumflug geben - für eine dreiköpfige Besatzung in Indiens erstem bemannten Raumfahrzeug "Gaganyaan" (Himmelsfahrzeug). 2028 soll die unbemannte "Chandrayaan-4"-Mission Proben vom Mond zur Erde bringen. 

Beim Besuch des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Mercedes-Benz will sich der Bundesaußenminister auch mit deutschen Wirtschaftsvertretern austauschen. Später will er einen Innovationspark und den Campus des deutschen Softwarekonzerns SAP in Bengaluru besichtigen - Wadephul will dort zudem ein Besucherzentrum eröffnen und mit Mitarbeitern diskutieren. Noch am Abend (Ortszeit) will der Minister in die Hauptstadt Neu-Delhi weiterreisen, wo am Mittwoch politische Gespräche geplant sind. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
3 min.
Wadephul will EU-Prozess für Westbalkanländer ankurbeln
Außenminister Johann Wadephul (CDU) wird von seinem kroatischen Kollegen Gordan Grlic Radman in der Hauptstadt Zagreb zum Antrittsbesuch empfangen.
Der Prozess für einen EU-Beitritt von Montenegro, Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo tritt auf der Stelle. Der deutsche Außenminister nimmt nun Zagreb in die Pflicht.
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
17.08.2025
3 min.
Wadephul-Kritik an China vor Besuch in Japan und Indonesien
Außenminister Johann Wadephul (CDU) reist nach Japan und Indonesien. Auch dort wird die Lage in der Ukraine und der Umgang mit China eine große Rolle spielen.
Kurz nach dem Alaska-Gipfel zur Ukraine reist der deutsche Außenminister nach Asien. In Japan und Indonesien sieht er Schlüsselpartner - auch in der Auseinandersetzung mit Moskau und Peking.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel