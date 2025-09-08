Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Støre hat gute Chancen auf eine weitere Amtszeit als Ministerpräsident.
Støre hat gute Chancen auf eine weitere Amtszeit als Ministerpräsident. Bild: Javad Parsa/NTB/dpa
Die Parteien des rot-grünen Blocks erlangen zusammen eine knappe Mehrheit im Parlament
Die Parteien des rot-grünen Blocks erlangen zusammen eine knappe Mehrheit im Parlament Bild: Lise Åserud/NTB/dpa
Rund vier Millionen Menschen waren wahlberechtigt.
Rund vier Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Bild: Silje Katrine Robinson/NTB/dpa
Støre hat gute Chancen auf eine weitere Amtszeit als Ministerpräsident.
Støre hat gute Chancen auf eine weitere Amtszeit als Ministerpräsident. Bild: Javad Parsa/NTB/dpa
Die Parteien des rot-grünen Blocks erlangen zusammen eine knappe Mehrheit im Parlament
Die Parteien des rot-grünen Blocks erlangen zusammen eine knappe Mehrheit im Parlament Bild: Lise Åserud/NTB/dpa
Rund vier Millionen Menschen waren wahlberechtigt.
Rund vier Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Bild: Silje Katrine Robinson/NTB/dpa
Welt
Wahl in Norwegen: Rot-grüne Mehrheit zeichnet sich ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Norwegen hat gewählt. Und auch wenn es knapp zu werden scheint: Der amtierende sozialdemokratische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre darf auf eine zweite Amtszeit hoffen.

Oslo.

Nach der Wahl in Norwegen zeichnet sich eine knappe rot-grüne Mehrheit im Parlament ab. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei (Ap) des amtierenden Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre wurden ersten Auszählungen der norwegischen Wahlbehörde zufolge die stärkste Kraft. Støre hat somit Chancen auf eine zweite vierjährige Amtszeit.

Støres Sozialdemokraten bekamen laut Wahlbehörde zunächst 28,1 Prozent der Stimmen, was ein leichter Zuwachs (1,8 Prozent) im Vergleich zum Ergebnis bei der Parlamentswahl 2021 wäre. Die rechtspopulistische Fortschrittspartei verzeichnete den größten Zuwachs (plus 12,6 Prozent) und wurde mit vorläufig 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft, wie die norwegische Wahlbehörde mitteilte. Auf Platz drei landeten die Konservativen (Høyre) der ehemaligen Ministerpräsidentin Erna Solberg mit zunächst 14,5 Prozent, was im Vergleich zu 2021 einen Verlust von 5,8 Prozentpunkten darstellt.

Minderheitsregierungen in Norwegen nicht ungewöhnlich

Laut der norwegischen Wahlbehörde kamen die Parteien des rot-grünen Blocks zunächst zusammen auf 88 Mandate im Parlament. Bei 169 Sitzen im norwegischen Stortinget wäre das eine knappe Mehrheit. Sie alle hatten im Wahlkampf ihre Unterstützung für eine vom Sozialdemokraten Støre geführte Regierung bekundet.

Støre steht seit 2021 an der Spitze einer Minderheitsregierung. Diese Regierungsform ist in Norwegen nicht ungewöhnlich. Um regieren zu können, braucht eine Partei oder Koalition in Norwegen keine parlamentarische Mehrheit. Nur darf keine Mehrheit im Parlament gegen sie stimmen.

Norwegen ist wichtiger Energielieferant für Europa

Die Zusammensetzung des norwegischen Parlaments hat für ganze Europa Bedeutung. Das Nato-Land Norwegen ist zwar kein Mitglied der EU, mit ihr aber als Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) eng verbunden. Zudem ist das skandinavische Land seit dem Ukraine-Krieg einer der bedeutendsten Energielieferanten Europas.

Die Erdöl- und Erdgasproduktion sind die wichtigsten Einnahmequellen des wohlhabenden Landes im Norden – und gleichzeitig seine größten Klimasünder. Drei der Parteien aus dem rot-grünen Spektrum, auf deren Unterstützung eine mögliche Støre-Regierung im Parlament angewiesen sein könnte, möchten neue Öl- und Gasbohrungen anders als Støres Ap beispielsweise nicht mehr zulassen.

Rund vier Millionen Norwegerinnen und Norweger waren zur Wahl aufgerufen. Das vorläufige Endergebnis der Wahl wird im Laufe der Nacht erwartet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
05.09.2025
3 min.
Nach Amtsenthebung: Thailand hat neuen Regierungschef
Anutin Charnvirakul ist ein erfolgreicher Bauunternehmer und prominenter Politiker.
Dritter Regierungswechsel in zwei Jahren: Thailands neuer Ministerpräsident Anutin ist bekannt für seine Cannabis-Politik – doch wie lange hält seine wackelige Minderheitsregierung durch?
09.09.2025
3 min.
Norwegens Ministerpräsident Støre feiert Wahlsieg
Die Partei von Ministerpräsident Støre wurde stärkste Kraft.
Nach der Parlamentswahl in Norwegen hat der sozialdemokratische Regierungschef Støre beste Aussichten auf eine zweite Amtszeit. Doch am stärksten legen die Rechtspopulisten zu.
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
Mehr Artikel