Warum die USA gemischte Signale zu Grönland senden

Lange wirkte die Übernahme Grönlands wie eine fixe Idee Donald Trumps. Jetzt droht der Anspruch des US-Präsidenten auf die größte Insel der Welt die Nato zu sprengen.

Lautlos vollzog das in „Kriegsministerium" umbenannte Pentagon im vergangenen Jahr einen Zuständigkeitswechsel bei den US-Streitkräften. Grönland unterstand fortan nicht mehr dem europäischen Kommando, sondern dem für die Verteidigung Nordamerikas zuständigen U.S. Northern Command. Kurz darauf im Juni stattete der neue Befehlshaber,...