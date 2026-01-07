Warum die USA gemischte Signale zu Grönland senden

Welt
Lange wirkte die Übernahme Grönlands wie eine fixe Idee Donald Trumps. Jetzt droht der Anspruch des US-Präsidenten auf die größte Insel der Welt die Nato zu sprengen.
Lautlos vollzog das in „Kriegsministerium“ umbenannte Pentagon im vergangenen Jahr einen Zuständigkeitswechsel bei den US-Streitkräften. Grönland unterstand fortan nicht mehr dem europäischen Kommando, sondern dem für die Verteidigung Nordamerikas zuständigen U.S. Northern Command. Kurz darauf im Juni stattete der neue Befehlshaber,...
