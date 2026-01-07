MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Hauptstadt Nuuk weht die grönländische Flagge. US-Präsident Donald Trump hat erneut Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel im Nordatlantik bzw. Arktischen Ozean erhoben.
In der Hauptstadt Nuuk weht die grönländische Flagge. US-Präsident Donald Trump hat erneut Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel im Nordatlantik bzw. Arktischen Ozean erhoben. Bild: Steffen Trumpf/dpa
In der Hauptstadt Nuuk weht die grönländische Flagge. US-Präsident Donald Trump hat erneut Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel im Nordatlantik bzw. Arktischen Ozean erhoben.
In der Hauptstadt Nuuk weht die grönländische Flagge. US-Präsident Donald Trump hat erneut Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel im Nordatlantik bzw. Arktischen Ozean erhoben. Bild: Steffen Trumpf/dpa
Welt
Warum die USA gemischte Signale zu Grönland senden
Von Thomas Spang
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange wirkte die Übernahme Grönlands wie eine fixe Idee Donald Trumps. Jetzt droht der Anspruch des US-Präsidenten auf die größte Insel der Welt die Nato zu sprengen.

Lautlos vollzog das in „Kriegsministerium“ umbenannte Pentagon im vergangenen Jahr einen Zuständigkeitswechsel bei den US-Streitkräften. Grönland unterstand fortan nicht mehr dem europäischen Kommando, sondern dem für die Verteidigung Nordamerikas zuständigen U.S. Northern Command. Kurz darauf im Juni stattete der neue Befehlshaber,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
5 min.
Trump-Drohungen: Streit um Grönland spitzt sich zu
Normalerweise geht es in Grönland friedlich und beschaulich zu. Doch die Zeiten sind vorerst vorbei. (Archivbild)
Trump will Grönland - und plötzlich ist die Angst da, dass er seine Annexionspläne wahr macht. Was steckt hinter dem Streit? Und wie positioniert sich Deutschland?
Julia Wäschenbach und Jan Mies, dpa
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
06.01.2026
3 min.
Grönland: US-Regierung droht Dänen mit Militäreinsatz
Die US-Regierung bringt einen Militäreinsatz ins Spiel.
Trump will Grönland - und das schon seit Jahren. Zuletzt hatte er seine Ansprüche wieder bekräftigt. Eine Regierungssprecherin erhöht den Druck.
Mehr Artikel