Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Soldaten der Nationalgarde patrouillieren neben einem gepanzerten Einsatzfahrzeug in Washington. Im Hintergrund ist das US-Kapitol zu sehen
Soldaten der Nationalgarde patrouillieren neben einem gepanzerten Einsatzfahrzeug in Washington. Im Hintergrund ist das US-Kapitol zu sehen Bild: Jose Luis Magana/dpa
Soldaten der Nationalgarde patrouillieren neben einem gepanzerten Einsatzfahrzeug in Washington. Im Hintergrund ist das US-Kapitol zu sehen
Soldaten der Nationalgarde patrouillieren neben einem gepanzerten Einsatzfahrzeug in Washington. Im Hintergrund ist das US-Kapitol zu sehen Bild: Jose Luis Magana/dpa
Welt
Washington D.C.: Befremdlicher Alltag in einer besetzten Stadt
Von Karl Doemens
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie patrouillieren an der Union Station, an U-Bahnhöfen und auf der National Mall: Die 2200 Nationalgardisten sind das sichtbarste Zeichen der Übernahme von Washington durch Donald Trump.

Irgendwann hat sich offenbar der kleine Hunger gemeldet bei den drei Polizisten des Heimatschutzministeriums, die am Westausgang der Union Station patrouillieren. Eigentlich kein Problem: Der Washingtoner Bahnhof hält jede Menge Optionen für ein schnelles Essen bereit – darunter den Burger-Laden Shake Shack, wo Vizepräsident JD Vance und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
25.08.2025
4 min.
Donald Trump plant die Besetzung weiterer US-Städte
Auffällig ist, dass US-Präsident Donald Trump ausschließlich demokratisch regierte Städte mit afroamerikanischen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen ins Visier nimmt.
In Washington patrouillieren inzwischen 2200 bewaffnete Nationalgardisten. Nun will der Präsident auch Soldaten nach Chicago und Baltimore schicken.
Karl Doemens
Von Karl Doemens
3 min.
26.08.2025
3 min.
Kommentar zum Einsatz der Nationalgarde in US-Städten: Der Präsident und seine Privatarmee
Meinung
US-Präsident Donald Trump (Mitte) spricht mit Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden und Soldaten der Nationalgarde, die in Washington zum Einsatz kommen.
Längst hat der Einsatz der Nationalgarde in Washington die Dimension einer lokalen „Verschönerungsaktion“ gesprengt. Donald Trump geht es nicht um die Bekämpfung des Verbrechens. Er zwingt die USA auf einen gefährlichen Weg, an dessen Ende der Polizeistaat steht.
Karl Doemens
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel