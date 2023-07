Weißes Haus: Treffen von Biden und Netanjahu im Herbst

Washington.

Das Weiße Haus hat eine Begegnung zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. "Es wird irgendwann im Herbst ein Treffen hier in den Vereinigten Staaten geben", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, nach einem Telefonat von Biden und Netanjahu.