Wie Donald Trump seinen Geburtstag mir einer Mega-Militärparade feiert

Während in Los Angeles die Nationalgarde eingesetzt wird und im Nahen Osten ein Krieg aufzieht, feiert Donald Trump seinen Geburtstag mit einer Militärparade. Doch auf den Straßen der USA und vor Gericht rührt sich Widerstand gegen die Politisierung der Armee.

In Donald Trumps Amerika ist es derzeit nicht leicht, Krieg und Frieden auseinanderzuhalten. An der Westküste sind Nationalgardisten mit olivgrünen Militärfahrzeugen in Los Angeles eingerückt. Auf der anderen Seite des Landes, in Washington, rollen derweil Panzer durch die Straßen. Doch während der Aufmarsch in Kalifornien der...